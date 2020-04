Aktualisiert am

„You’ll never walk alone“ : Der Song, der für Liverpool alles änderte

You’ll never walk alone: Wie die Fans den FC Liverpool 2005 zum Sieg im Finale der Champions League trugen. Der Triumph nach 0:3-Rückstand ist eines der schönsten Märchen der Fußballgeschichte. Ein Deutscher erinnert sich.

Der Glaube kehrte zurück: Die Fans des FC Liverpool singen in der Pause des Spiels ihren Song. Bild: Picture-Alliance

Kaum etwas scheint vergänglicher als ein Fußballspiel, ein Wettkampf, ein Rennen selbst auf höchstem Niveau. Aber es gibt Ereignisse, die weit über den Tag hinaus, über viele Jahre hinweg bis in die Gegenwart wirken, die von wundersamen, ergreifenden Wenden getragen werden, die vom Beginn einer beispiellosen oder gar vom tragischen Ende einer grandiosen Ära erzählen. Sie bewegten die Welt des Sports. Wir waren dabei und berichten an dieser Stelle in loser Folge von unseren Erlebnissen und Abenteuern als Reporter.

Schon am Abend vor dem Spiel flimmern überall in den Kneipen Istanbuls, dieser fußballverrückten Stadt, die letzten Nachrichten aus Liverpool und Mailand über die Bildschirme. Istanbul gibt sich dem Fußball hin, das macht diese Stadt immer, selbst dann, wenn wieder, wie im Mai 2005, keine türkische Mannschaft im Endspiel der Champions League dabei sein wird. Das Finale ist trotzdem eine Premiere. Zum ersten Mal findet in diesem Land ein europäisches Endspiel statt, genau dort, wo auch fünfzehn Jahre später, im Mai des Jahres 2020, das Endspiel der Champions League stattfinden sollte, im Istanbuler Atatürk-Stadion.