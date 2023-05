Aktualisiert am

Eigentlich wurde das Verfahren um die Fußball-WM 2006 in Deutschland gegen die früheren DFB-Funktionäre Zwanziger, Niersbach und Schmidt vom Landgericht Frankfurt eingestellt. Nun aber soll es doch weitergehen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat das sogenannte Sommermärchen-Verfahren um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gegen die früheren Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, sowie den früheren DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt wiederbelebt. Wie das OLG am Montag mitteilte, hat es den Einstellungsbeschluss des Landgerichts vom 27. Oktober 2022 aufgehoben.

Im Verfahren geht es um die Zahlung von 6,7 Millionen Euro durch das WM-Organisationskomitee an den Internationalen Fußballverband. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte im Mai 2018 wegen Steuerhinterziehung und Beihilfe zur Steuerhinterziehung Anklage erhoben, das Landgericht Frankfurt eine Eröffnung des Verfahrens mangels Tatverdachts im Herbst 2018 abgelehnt. Das OLG Frankfurt hatte auf Beschwerde der Staatsanwaltschaft im August 2019 das Hauptverfahren eröffnet, das Landgericht dieses am 27. Oktober 2022 mit Blick auf die Einstellung eines Verfahrens der Schweizer Justiz wegen Verjährung im Mai 2021 eingestellt.

Während die Große Strafkammer des Landgerichts der Auffassung war, mit der Einstellung des Verfahrens in der Schweiz sei nach dem Grundsatz des Strafklageverbrauchs das deutsche Verfahren einzustellen, begründet das OLG nun, in der Schweiz sei das „Vortatgeschehen“ der in Deutschland angeklagten Tat verhandelt worden.

Zwanziger, der wie Niersbach und Schmidt die Vorwürfe bestreitet, betonte im Oktober 2022 gegenüber der F.A.Z., die Zahlung sei betrieblich veranlasst gewesen. Das „Kesseltreiben“ der Frankfurter Justiz hätte bereits 2019 zu Ende gehen müssen, hatte Zwanziger damals mit Blick auf das OLG gesagt.