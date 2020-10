Innovatives Fußball-Streaming : Mit Künstlicher Intelligenz vom Spielfeldrand

Aktualisiert am

Ein Essener Unternehmen holt bisher unbeachtete Fußballspiele aus dem elektronischen Off und bietet professionelle Bewegtbilder vom Herzensklub. Wie funktioniert das? Und wer profitiert davon?

Auch in großen Stadien: Die Kameras arbeiten mit Künstlicher Intelligenz. Bild: soccerwatch

Sie sind an der legendären Hafenstraße zu Hause. Direkt gegenüber dem Stadion von Rot-Weiss Essen, des deutschen Fußballmeisters von 1955, der in dieser Saison nur ein Ziel kennt: den Aufstieg von der Regionalliga West in die dritte Liga. RWE ist einer der beiden prominenten Partner von soccerwatch.tv. Der andere ist seit Jahrzehnten eine Größe im deutschen Fußball, nur übertroffen vom Rekordmeister FC Bayern München: Borussia Dortmund.

Der BVB hat im September eine Kooperation mit dem Essener IT-Unternehmen vereinbart, nach der alle Heimspiele der U23 (Regionalliga), U19 und U17 (Junioren-Bundesliga-Topteams) live per Stream übertragen werden. Neben den beiden deutschlandweit bekannten Klubs gehören weitere rund 430 Vereine zur Klientel von soccerwatch.tv, gegründet 2017 als Start-up-Firma mit dem Ziel, zumindest einen Teil jener 1,8 Millionen Fußballspiele in Deutschland zu übertragen, die unterhalb der beiden Bundesligen und der dritten Liga über Jahre im elektronischen Off stattfanden.