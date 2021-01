Ibrahimovic gegen Lukaku : „Mach doch deinen Voodoo-Scheiß, du kleiner Esel!“

Das Mailänder Derby zwischen Inter und Milan im Viertelfinale der Coppa Italia hatte es in sich. Die Entscheidung zugunsten der Nerazzuri fiel in der achten Minute der Nachspielzeit durch einen direkt verwandelten Freistoß des dänischen Kunstschützen Christian Eriksen. Zuvor hatten jeweils die Superstars beider Mannschaften getroffen. Zuerst Zlatan Ibrahimovic in der 37. Minute für den AC Milan mit einem unnachahmlichen Flachschuss aus 14 Metern – durch die Beine von Inter-Verteidiger Aleksandar Kolarov und vom Innenpfosten des langen Ecks ins Tor. Und in der 71. Minuten dann Romelo Lukaku für Inter vom Elfmeterpunkt, ebenfalls mit Aluminiumunterstützung an der Unterkante der Latte. Kurz zuvor hatte sich Schiedsrichter Paolo Valeri wegen einer Oberschenkelzerrung auswechseln lassen müssen. Dieser Pokalkampf war nicht nur intensiv, er war explosiv.

Und er dürfte ein Nachspiel haben, womöglich vor der Justiz, in jedem Fall aber vor dem Gericht der öffentlichen Meinung. Zur unrühmlichen Hauptaktion des Spiels kam es kurz vor dem Pausenpfiff. Da gerieten Ibrahimovic und Lukaku auf dem Spielfeld Stirn an Stirn so heftig aneinander, beschimpften sich ungeachtet der Schlichtungsversuche von Mitspielern und Spielleiter so anhaltend, dass Schiedsrichter Valeri beiden die gelbe Karte zeigte.

Lukaku und Ibrahimovic setzten ihre Verbalinjurien beim Gang in die Kabine zur Halbzeitpause noch fort. Dort fand Lukaku offenbar zur inneren Balance zurück, nicht aber Ibrahimovic: Der 39 Jahre alte Schwede handelte sich in der 58. Minute mit einem unnötigen Foul von hinten gegen Kolarov im Mittelfeld die (harte, aber nicht ungerechtfertigte) zweite gelbe Karte ein. Mit seinem Platzverweis brachte Ibrahimovic Milan auf die Verliererstraße, auch wenn seine Mannschaftskameraden sich tapfer, aber letztlich vergebens gegen die drohende Niederlage stemmten. Am Ende ging Inter als verdienter Sieger in einem denkwürdigen Derby vom Platz. Natürlich waren im San-Siro-Stadion keine Zuschauer dabei. Wohl bis zum Saisonende von Meisterschaft und Pokal wird es im italienischen Profifußball wegen der anhaltenden Pandemie ausschließlich Geisterspiele geben. Deshalb konnte man im Fernsehen die auf Englisch geführte Auseinandersetzung zwischen Ibrahimovic und Lukaku, eingefangen durch die Außenmikrofone am Spielfeldrand, gut verstehen.

Wenn nicht alles täuscht, hat „Ibra“ mit dem Schimpfen begonnen. Er warf Lukaku mehrfach einen Satz an den Kopf, der ihm selbst am besten zu gefallen schien: „Mach doch deinen Voodoo-Scheiß, du kleiner Esel!“ Es handelte sich dabei um eine Anspielung auf die Zeit, als beide in der Premier League spielten. Lukaku wollte damals unbedingt von Everton zu Manchester United wechseln, ungeachtet eines grandios dotierten Angebots zur Vertragsverlängerung.

Der offensichtlich verärgerte Everton-Investor Farhad Moshiri setzte daraufhin das Gerücht in die Welt, Lukakus Mutter Adolphine habe beim Abhalten eines Voodoo-Rituals die Erkenntnis gewonnen, Everton sei nicht mehr der rechte Platz für ihren geliebten Sohn. Lukaku hat die Verleumdung stets empört dementiert, sein Wechsel zu Manchester United sei rein sportlich motiviert gewesen.

Dort verband Lukaku und Ibrahimovic während ihre gemeinsamen Zeit 2017/18 eine herzliche Abneigung. Aus jener Zeit stammt die zweite Anspielung in Ibras Beleidigung, die Lukaku bis zur Weißglut brachte. Als „little donkey“ (kleinen Esel) pflegte Ibrahimovic nach einem Spottgesang der Fans gegen Lukaku seinen damaligen Teamkameraden in Manchester zu bezeichnen und versprach dem seinerzeit noch technisch eher ungehobelten Mittelstürmer „50 Pfund für jeden ordentlich gestoppten Ball“. Ist die phonetische Nähe vom „donkey“ zum „monkey“ (Affe), der ultimativen rassistischen Beschimpfung dunkelhäutiger Spieler, der reine Zufall?

Verdachts „diskriminierenden Verhaltens“

Lukaku jedenfalls erwiderte die Voodoo- und Esel-Tirade Ibrahimovics seinerseits mit Beleidigungen und mit der Aufforderung zur Fortsetzung des Streits in der Kabine: „Lass uns rein gehen und dann werden wir ja sehen!“ Darauf Ibrahimovic: „Ruf deine Mutter, ruf deine Mutter!“ Und wieder Lukaku: „Ich f… dich und deine Frau!“

Im Spielbericht von Schiedsrichter Valeri ist als Begründung der Doppelverwarnung für Ibra und Lukaku von „wechselseitigem Fehlverhalten“ die Rede. Aber sind sexualisierte Kraftausdrücke das gleiche wie Beleidigungen, die mehr als nur ein bisschen rassistisch klingen? Vom AC Milan soll Ibrahimovic für seine Tiraden gegen Lukaku nicht bestraft werden, heißt es: Schließlich braucht man ihn dringend für das nächste Meisterschaftsspiel gegen Bologna vom Samstag. Es steht aber die Möglichkeit von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft im Raum, wegen des Verdachts „diskriminierenden Verhaltens“ gegen Ibrahimovic.

Der wies jeden bösen Verdacht von sich: „In Zlatans Welt ist kein Platz für Rassismus“, schrieb er auf Twitter und fuhr fort, wieder mit einem offensichtlichen Seitenhieb gegen Lukaku: „Wir sind alle Spieler, einige besser als andere.“ Damit nahm Ibrahimovic einen Wortkrieg mit Lukaku vom Februar wieder auf. Nach dem 4:2 von Inter gegen Milan in der Meisterschaft, bei dem die beiden Streithähne ebenfalls jeweils einmal getroffen hatten, schrieb Lukaku über sich: „Es ist ein neuer König in der Stadt!“ Darauf hatte Ibrahimovic erwidert: „Mailand hatte nie einen König, sie haben einen Gott.“ Das war noch geistreich gewesen. Ganz anders als die Beschimpfungen vom Pokalderby.