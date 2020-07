Fußball in Spanien : Warum Ramos so wichtig für Real Madrid ist

Es gab eine Zeit, da war Sergio Ramos vor allem für Witze gut. Einer ging so: „Die Nasa bedankt sich bei Sergio Ramos. Mit seinem Elfmeter ins All hat er die Laufbahn eines gefährlichen Meteoriten geändert.“ Der Scherz stammt aus dem Jahr 2012. Der Innenverteidiger von Real Madrid hatte den Ball gegen die Bayern in der Champions League im Elfmeterschießen in die Wolken gedroschen, später traf Schweinsteiger, die Bayern standen im Endspiel, und Ramos musste sich Spott und Häme anhören.

Doch daran erinnert sich in Madrid heute kaum noch jemand. Ramos ist der Fels in der Abwehr und treffsicherer Elfmeterschütze. Sollte Real Madrid an diesem Donnerstag (21.00 Uhr bei DAZN) mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC Villarreal die Meisterschaft gewinnen, wäre dies zu einem großen Teil ein Verdienst des Kapitäns.

Längst ist der Innenverteidiger der sicherste Elfmeterschütze bei Real Madrid. 35 Strafstöße hat er in seiner Laufbahn geschossen, nur vier davon gingen nicht ins Netz. Einen seiner wichtigsten Treffer vom Punkt aus dürfte er Anfang des Monats in Bilbao erzielt haben. Da drosch er den Ball fest und plaziert in die linke Ecke und sicherte seiner Mannschaft drei entscheidende Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Ramos wäre aber nicht Ramos, würde er auch beim Elfmeter nicht dicht an der Grenze zur Regelwidrigkeit spielen. Er läuft an, verzögert dann den Lauf extrem, blickt zum Torwart und schießt erst dann. Verzögern darf er den Anlauf den Regeln zufolge, stehen bleiben darf er hingegen nicht.

Mit seinem Spiel an der Grenze zur Regelverletzung wurde Ramos spätestens 2018 im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool weltberühmt. Er hakte sich im Zweikampf am Unterarm von Liverpool-Stürmer Mohamed Salah ein, riss ihn zu Boden und verletzte ihn dabei schwer an der Schulter. Schon zuvor hatte er den Ellenbogen gegen Keeper Loris Karius eingesetzt. Doch „Foul ist, wenn der Schiri pfeift“, nach dieser alten Regel beinharter Verteidiger lebt Sergio Ramos schon immer – und die Aktionen gegen Liverpool blieben ungeahndet.

Allerdings beobachten die Schiedsrichter den Hitzkopf nicht weniger kritisch als andere Profis: Er ist in der Geschichte von Real Madrid der Spieler mit den meisten Roten Karten. 26 Mal musste er wegen Rot oder Gelb-Rot vom Platz, 212 Mal zeigten ihm die Schiedsrichter die Gelbe Karte. Er ist aber auch der torgefährlichste Verteidiger Spaniens. 97 Tore hat er erzielt, seit er beim FC Sevilla seinen ersten Profivertrag unterschrieb, 54 davon per Kopf. So mancher Treffer war einen Titel wert, etwa als er 2014 im Endspiel der Champions League gegen Atlético Madrid in der 93. Minute den Ausgleich zum 1:1 köpfte. In der Verlängerung gewann Real Madrid 4:1.

„Ohne Ramos wirken Stars wie Varane, Carvajal oder Marcelo wie Spieler aus der B-Elf“, zitiert „El País“ den Italiener Giorgio Chiellini, Innenverteidiger bei Juventus Turin. Mit seinem taktischen Leichtsinn sei der Andalusier aber auch in jeder Saison für wenigstens acht Gegentreffer verantwortlich. Tatsächlich galt Ramos mit seinen Sturmläufen schon beim FC Sevilla, wo er 2004 als Außenverteidiger in der Primera División begann, zunächst als Bruder Leichtfuß.

Doch Ramos hatte das Glück, einer großartigen Generation von Fußballspielern anzugehören, die sich in Spanien kaum wiederholen wird. In einer Abwehrreihe zusammen mit Piqué und Puyol und Xavi und Iniesta im Mittelfeld wurde er mit Spanien zweimal Europameister und einmal Weltmeister. Mit Real Madrid wurde er an der Seite von Cristiano Ronaldo oder Xavi Alonso und später Toni Kroos jeweils viermal Meister und Champions-League-Sieger und holte zweimal den spanischen Pokal. In solch einem Umfeld und mit seiner starken Persönlichkeit war die Entwicklung zum Führungsspieler absehbar.

Mit nur 22 Gegentreffern hat Real Madrid erstmals seit Jahren die sicherste Hintermannschaft der Liga, zuletzt rettete Ramos gegen Granada auf der Linie das 2:1. Der Andalusier ist der Garant dieser Entwicklung – auch wenn er nicht auf dem Platz steht. Gegen Alavés dirigierte Ramos die Mannschaft wegen einer Gelbsperre von der Tribüne aus, schrie, tadelte, lobte und pfiff. Real gewann 2:0. Ein Traineramt scheint nach der aktiven Karriere fast vorgezeichnet. Sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Dann wäre der Vater von drei Kindern 35 Jahre alt.