Gnabry zum FC-Bayern-Vertrag : „Keine weiteren Fragen mehr“

Würde sich eine schnelle Lösung in der Causa Robert Lewandowski wünschen: Serge Gnabry Bild: picture alliance / GES/Markus Gilliar

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat Aussagen zum Stand seiner Verhandlungen über einen neuen Vertrag beim FC Bayern München vermieden. Dazu wolle er sich „hier nicht äußern“, sagte der 26 Jahre alte Offensivspieler am Donnerstag im Teamquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach: „Deswegen dazu bitte keine weiteren Fragen mehr.“

Gnabrys Vertrag beim deutschen Meister läuft noch bis zum Sommer 2023. Zu einer vorzeitigen Verlängerung ist es bislang nicht gekommen. Medienberichten zufolge liegen beide Partien bei den finanziellen Konditionen für eine Verlängerung auseinander.

Gnabry: „Nicht nur das Geld“

Zur Wertschätzung im Profifußball äußerte der Außenstürmer allgemein, das sei „nicht nur das, was von vielen berichtet wird, dass jeder von uns nur ans Geld denkt“. Es sei viel mehr „ein Mix aus allem“, der von beiden Seiten kommen müsse. „Da sind im Arbeitsverhältnis noch andere Dinge, die eine große Rolle spielen“, sagte Gnabry.

Die Umstände der Situation um Weltfußballer Robert Lewandowski, der den FC Bayern im Sommer trotz seines Vertrags bis in das Jahr 2023 unbedingt verlassen will, finde er „schade“, sagte Gnabry. „Ich hoffe, dass da eine friedliche Einigung stattfinden wird.“ Und: „Es ist ein bisschen schade, wie es da immer hin und her geht“, sagte er, „als Mitspieler und Teil des Vereins hoffe ich, dass es da eine Lösung geben wird.“

Die Bayern-Führung hatte einen Wechsel des Polen zuletzt ausgeschlossen, dem Vernehmen nach zieht es Lewandowski nach Spanien zum FC Barcelona.