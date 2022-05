Seattle Sounders : Entdecken die Amerikaner den Fußball?

Es gibt nicht viele Fußballspiele, die so unwirklich ablaufen wie die Partie vor einer Woche im Estadio Olímpico Universitario in Mexico City. Obwohl deutlich favorisiert und bei Halbzeit erwartungsgemäß mit 2:0 vorne, mussten sich die Spieler von Pumas UNAM am Ende, angetrieben von ihren energiegeladenen Fans in einer ausverkauften Arena, wie Verlierer vorkommen.

In einem Spiel mit Strafstößen en masse und vielen Unterbrechungen hatten sie sich ausgerechnet in der neunten Minute der Nachspielzeit jenen Elfmeter eingefangen, mit dem die Seattle Sounders den Rückstand ausglichen.