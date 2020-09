1:1 gegen die Schweiz : Wieder eine Führung verspielt

Rund zweihundertfünfzig Kilometer sind es von Stuttgart von Basel. Nicht die Distanz, für die man unter normalen Umständen ein Flugzeug besteigen würde. Dass die deutschen Fußball-Nationalspieler es dennoch taten, um zum Nations-League-Spiel in der Schweiz zu reisen, sorgte im Laufe des Wochenendes für Irritationen. Wie war das nochmal mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein beim Deutschen Fußball-Bund (DFB)? Der konterte mit Muskelbewusststein: Eine Busfahrt von drei Stunden und womöglich ein bisschen mehr am Tag vor einem Spiel, das wäre unter Regenerations- und Prophylaxegründen nicht hilfreich gewesen, argumentierten die Experten beim Team. Die Bahn sei wegen des coronabedingten Blasenlebens nicht in Frage gekommen. Man stehe hinter der Entscheidung, hieß es am Sonntag vom DFB. Nun ja – von ihrer aufgewecktesten Seite präsentierten sich die Spieler am Sonntagabend im St. Jakob-Park auch so nicht. Gegen die Schweizer, die mit einem 1:2 in der Ukraine gestartet waren, gelang zwar ein Auftakt nach Maß, durch Ilkay Gündogans Führungstreffer (14. Minute). Danach allerdings ließ es doch einiges zu wünschen übrig, was Joachim Löws Team drei Tage nach dem 1:1 gegen Spanien zu bieten hatte. Die Deutschen, sie kontrollierten das Spiel über weite Strecken, aber es war eine Scheinüberlegenheit, weil die Defensive vom Schweizer Angriff mit Tempo und Dynamik immer wieder in Verlegenheit gebracht wurde, vor allem in Person von Breel Embolo und Haris Seferovic. Der Ausgleich durch Silvain Widmer (57.) war die fast logische und in jedem Fall eine verdiente Folge.

Deutschland 1 – Bundesliga 1 hieß es somit am Ende. Zu den Besonderheiten dieses Nachbarschaftsduells gehörte es, dass in der Startelf der Schweizer doppelt so viele Bundesligaprofis standen wie in der deutschen: hier Sommer, Akanji, Elvedi, Sow, Steffen und Embolo, dort Ginter, Süle und Sané. Am Ende wurde daraus eine schmerzhafte Begegnung unter Gladbachern: nach einem Zweikampf mit Matthias Ginter in der 69. Minute ging Embolo mit einem jähen Aufschrei zu Boden und musste nach längerer Behandlung ausgewechselt werden. Es war keine böse, aber eine unglückliche Aktion, die Ginter sichtlich leid tat.

Er war einer der beiden Spieler, die Löw im Vergleich zum Remis gegen Spanien am Donnerstag in die Startelf berufen hatte, anstelle von Emre Can. Im Tor bekam wie angekündigt Bernd Leno anstelle von Kevin Trapp eine Gelegenheit zur Bewährung. Das deutsche Team übernahm früh die Kontrolle, und Sané besaß die erste gute Möglichkeit. Erstaunlich ungestört kam er im Strafraum frei zum Schuss, doch gefährlich wurde das für Yann Sommer nicht. Anders nach einer knappen Viertelstunde. Ginter setzte sich mit etwas Glück im Strafraum durch, seine Rückgabe erwies sich als punktgenaue Vorlage für Gündogan, der so viel Druck in seinen Flachschuss legte, dass er in Sommers Torwarteck hinein sauste. Aber es war ein Treffer, der dem deutschen Spiel nicht guttat. Löw versuchte von außen zu sortieren, aber weil seine mannorientierten Spieler zu oft nicht hinterherkamen, verfinsterte sich die Miene des Bundestrainers zusehends – und Gesten des Unmuts wurden sichtbar.

Tatsächlich konnten die Deutschen nach einer halben Stunde mehr als froh sein, dass die Führung Bestand hatte. Zu verdanken hatten sie das zuerst Leno, der gegen den Wolfsburger Steffen aus kurzer Distanz parierte (26.), und dann dem früheren Frankfurter Seferovic, der nach einer Flanke von rechts frei vor Leno den Ball nicht richtig traf (28.). Es war ein Problem, das die Deutschen nicht in den Griff bekamen: In der Zone zwischen der deutschen Dreierkette und der Mittelfeldzentrale passte etwas nicht, da hatten die dynamischen Schweizer erst zu viel Spielraum, und im Duell Mann gegen Mann wirkte die letzte Reihe der DFB-Elf mit Ginter, Antonio Rüdiger und auch Niklas Süle schwerfällig. Auf der anderen Seite leitete zwar einer von Gündogans Pässen aus der Tiefe die Chance zum 2:0 ein. Werner lief den Verteidigern davon, seine Hereingabe nahm Draxler direkt, diesmal war Sommer zur Stelle. Näher allerdings kamen noch einmal die Schweizer dem Tor - durch Seferovic, sein Schuss prallte gegen den Außenpfosten.

Zur Pause ersetzte Julian Brandt den müden Sané, der trotz aller Anstrengungen nicht über Andeutungen hinausgekommen war. Das Bild ähnelte dem der ersten Hälfte, die Deutschen begannen dominant – wurden dann aber von einem schnellen Schweizer Angriff überrumpelt. Embolo leistete auf dem linken Flügel die Vorarbeit, Widmer vollendete. Und auch danach brauchten die Deutschen Glück, als Embolo in bester Schussposition die Aktion abbrach (67.).

Es ging am Sonntagabend, nebenbei, auch noch um Kilometergeld. Um ein Signal der Solidarität des Fußballs mit anderen Sportarten zu setzen, hatten sich die Nationalspieler entschieden, für jeden gelaufenen Kilometer 2021 Euro an die Sporthilfe zu bezahlen, mit Blick auf Olympia im nächsten Jahr. Auch wenn die 250 Kilometer, die es von Stuttgart nach Basel sind, da nicht zusammenkommen: Für die Laufleistung dürften sich diesmal nicht nur die Spezialisten beim DFB brennend interessiert haben.