Gründe für den Absturz : Der tragische Fall des Weltmeister-Duos

Die ganze Sache führt immer zurück nach Brasilien. Wie soll das auch anders sein bei einer Geschichte, in deren Mittelpunkt Mario Götze und André Schürrle stehen? Brasilien also, Porto Alegre, ganz im Süden, nahe der Grenze zu Uruguay. Es ist kühl an diesem Nachmittag im Juni 2014, es regnet heftig. Deutschland spielt im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Algerien. Das Spiel bleibt in Erinnerung, weil Deutschland sehr schlecht spielt, Manuel Neuer grandios hält und Per Mertesacker einen Reporter anblafft, weil der ihn gefragt hat, warum Deutschland so schlecht spielte.

Das Tor von André Schürrle ist nur eine Randnotiz dieses Spiels, dabei war es ein herausragender Treffer. Thomas Müller flankte von der linken Seite ein bisschen in den Rücken von Schürrle, aber der zog das Bein reaktionsschnell nach hinten und brachte den Ball mit Hacke, Wade und Knöchel tatsächlich im Tor unter. Es war das 1:0 in der Verlängerung, Deutschland gewann 2:1. Schürrle war zur zweiten Halbzeit für Mario Götze eingewechselt worden, der nach schwacher Leistung seinen Platz in der ersten Elf verlieren sollte. Im Viertelfinale wurde er spät eingewechselt, beim grandiosen 7:1 gegen Brasilien spielte er gar nicht. André Schürrle hingegen schoss dort zwei Tore, aber es waren eben das 6:0 und das 7:0. Schon wieder keine Heldengeschichte. Die wird erst im Finale geschrieben. Rio. Schürrle flankt, und Götze „macht ihn“. Das ist die Geschichte ihres Lebens.