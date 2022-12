Schiedsrichterin im Fußball : „Kann ich deine Nummer haben?“

Nach ihrer Pfeife: Schiedsrichterin Maria Dornescu in einem Kreisligaspiel in Bruchköbel. Bild: Frank Röth

Kurz nach Abpfiff klopft es noch einmal an der Tür zur Umkleidekabine von Maria Dornescu: „Kann ich deine Nummer haben oder bekomm' ich dann eine Gelbe Karte?“, will ein Spieler wissen. Ohne nachträgliche Verwarnung, aber auch ohne neuen Adressbucheintrag tritt er kurz darauf den Rückzug an. Der Frage nach der Handynummer vorausgegangen waren 90 Minuten, in denen Mari Dornescu die spielbestimmende Person auf dem Platz war – und das ganz ohne Ballkontakte. Drei Gelbe Karten hat sie verteilt, fünf Mal auf Abseits entschieden, rund 20 Fouls geahndet und 8,4 Kilometer zurückgelegt.

Die Rollen sind verteilt am 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A der Männer: Die Spielvereinigung Roßdorf II empfängt den SV Wolfgang. Vierzehnter gegen Fünfter, Aufsteiger gegen Absteiger. Es gehört zu den charmanten Eigenheiten der Kreisliga, dass eine Stunde vor Anpfiff noch nicht restlos geklärt ist, ob Dornescu das Spiel überhaupt anpfeifen wird. Gemeinsam mit dem gegnerischen Team wartet sie auf die Heimmannschaft, die verspätet eintrifft und zur Freude aller den Schlüssel für Kabinen und Vereinsheim beisteuert. Als Dornescu die 22 Spieler an dem Abend zum Flutlichtspiel auf den Kunstrasenplatz in Niederissigheim bei Hanau führt, erklingt zwar keine Champions-League-Hymne, dafür aber wohlwollender Applaus der rund 40 Zuschauerinnen und Zuschauer