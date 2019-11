Schiedsrichter Turgay Sukan : „Solche Menschen dürfen nicht auf den Sportplatz“

Wie geht es Ihnen, nachdem Sie am Sonntag beim Fußballspiel in der Kreisliga C zwischen SKG Rumpenheim II gegen Sparta Bürgel II als Schiedsrichter attackiert und verletzt wurden?

Es ist alles in Ordnung soweit. Ich war am Montag vorsorglich im Krankenhaus, da ich Schmerzen im Kopfbereich hatte. Ich wollte das mal checken lassen. Es sind viele Prellungen, aber gebrochen ist nichts.

Wie haben Sie die Angriffe empfunden?

Ein Spieler fing an mich zu beleidigen, hat mich angespuckt. Der zweite hat mir gegen die Brust geschlagen und mich auch angespuckt. Wie fühlt man sich in dem Moment? Ängstlich? Ich wusste ja, dass früher oder später irgend jemand kommen wird, um zu helfen – beziehungsweise, ich habe es gehofft. Was dann zwar auch passierte, aber meiner Meinung nach zu spät. Die kamen, als alles vorbei war. Die haben mich netterweise auch begleitet, bis in die Kabine, bis zu meinem Auto. Nachdem alle diese Leute weg waren.