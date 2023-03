Nach vier Minuten als Schiedsrichter weiß Anton Stach, worauf er sich eingelassen hat. „Hand!“, schreit ein Zuschauer, nachdem einem Spieler der Ball an den Arm geflogen ist. Stach versucht, sich von dem Zwischenruf nicht stören zu lassen, ebenso wie später von der lautstarken Forderung „Elfmeter!“ oder der Zurechtweisung „Ey, Schiri!“ nach einem angeblichen Foulspiel. Im „Riesling-Stadion“ in Nierstein stehen die Zuschauer so dicht am Platz, dass so gut wie jeder Einspruch deutlich vernehmbar ist.

Viel zu meckern über Schiedsrichterentscheidungen gibt es aber nicht an diesem Samstag, obwohl zwei blutige Anfänger das Spiel in der Bezirksliga Rheinhessen leiten. Die erste Halbzeit übernimmt Anton Stach, Bundesligaspieler bei FSV Mainz 05, die zweite Hälfte pfeift Nils Petersen, Stürmer beim SC Freiburg. Als ihr 45-minütiger Rollentausch vom Profi zum Schiri vorbei ist, haben sie ihre Lektion verstanden. „Schiedsrichter haben einen schweren Job und eine riesige Verantwortung“, sagt Stach. Petersen will seine Lektion in die Fußballwelt hinaus tragen: „Ich werde allen ins Gewissen reden, mit denen ich zu tun habe, dass Schiedsrichtersein eine schwere Aufgabe ist.“