Aus dem emotionalen Schatten wagte sich vor dem DFB-Pokalhalbfinale an diesem Dienstagabend (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) nur ein Freiburger Spieler: Lucas Höler. Der Angreifer, bei Gelegenheit aber auch erster Verteidiger seiner Mannschaft, formulierte nach dem 1:0-Sieg des Sport-Clubs in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln am Sonntagnachmittag gleich eine eindeutige Kampfansage beim Blick auf das Wiedersehen mit dem vorjährigen Pokalgewinner RB Leipzig: „Wir haben noch eine Rechnung offen!“.

Das kann man wohl so sagen. Schließlich scheiterten die Südbadener im Vorjahr in ihrem ersten Pokalfinale trotz einer 1:0-Führung und trotz langer Überzahl ob Halstenbergs Platzverweis (57. Minute) an den Sachsen, weil Christopher Nkunku danach den frühen Führungstreffer von Maximilian Eggestein ausglich und in der Verlängerung kein weiteres Tor mehr fiel. Beim entscheidenden Elfmeterschießen gewannen die Leipziger nach zwei Freiburger Fehlschüssen 4:2. Danach vereiste das anfangs noch spürbare Freiburger Hochgefühl, während die Leipziger ihren Triumph demonstrativ auskosteten.

Rechnung offen? „Wer hat das gesagt?“, fragte der Freiburger Cheftrainer Christian Streich sichtlich amüsiert in einer kleinen Journalistenrunde nach der gelungenen Kölner Bundesliga-Generalprobe und schilderte danach seine Sicht auf das Wiedersehen mit den Sachsen und das bevorstehende Saison-Highlight im K.o.-Modus. „Die jungen Leute sind emotional, wollen unbedingt und sind alle total in Ordnung. Ich muss schauen, dass wir alles zusammenkriegen und möglichst eine gemeinsame Sache auf den Platz bringen.“

Freiburger Gemeinschaftsprodukt

Streich, selbst oft genug ein erkennbar emotionaler Mensch, sagt heute über die Freiburger Pokalfinalpremiere am 21. Mai des vorigen Jahres: „Wir haben in Berlin gegen eine unglaublich gute Mannschaft unentschieden gespielt, hatten Latten- und Pfostenschüsse, aber haben halt das Elfmeterschießen verloren. Nicht so schlimm, wenn man nicht alles gewinnt. Jetzt haben wir wieder ein tolles Erlebnis vor uns.“ Es geht um die zweite Chance, erstmals als DFB-Pokalsieger gefeiert zu werden. Was für die zweite Reise zum Sehnsuchtsort Berlin zu tun sein wird, fasst der südbadische Fußballlehrer und Menschenkenner Streich so zusammen: „Alles auf den Platz bringen, leidenschaftlich arbeiten, probieren, gut zu spielen. Und dann soll der Bessere gewinnen.“

Damit das diesmal der SC Freiburg sein wird, muss sich Streichs Mannschaft vor allem an die Basistugenden halten, die das Team in dieser Bundesliga-Saison auf den Champions-League-Rang vier katapultiert haben. 56 Punkte nach dem dreißigsten Spieltag hatten die Breisgauer seit der Einführung der Dreipunkteregelung in der Spielzeit 1995/96 zu diesem Zeitpunkt noch nie beisammen. Es ist das konstant vorangebrachte Gemeinschaftsprodukt einer Zusammenarbeit, die darauf fußt, enge Spiele immer wieder für sich entscheiden zu können.

Die Mannschaft hat in dieser Saison gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte noch kein einziges Duell verloren. Knappe Erfolge pflasterten auch den Weg ins Pokalfinale. Einem 2:1 nach Verlängerung in der ersten Pokalrunde beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und einem weiteren 2:1 nach Verlängerung in der zweiten Runde gegen den Zweitligaklub FC St. Pauli folgte ein durch späte Tore erkämpftes 2:0 im Achtelfinalauftritt beim Zweitligaletzten SV Sandhausen und schließlich der Coup: das 2:1 im Viertelfinale durch Hölers Last-Minute-Strafstoß beim Bundesliga-Primus und deutschen Meister FC Bayern München.

Der SC Freiburg hat eine Meisterschaft darin entwickelt, konsequent konzentriert seine Ziele zu erreichen. Auf diese Weise plus gelegentlichen Demonstrationen der eigenen Spielkunst machte die Mannschaft auch in der Europa League auf sich aufmerksam, in der der letztjährige Bundesliga-Sechste erst im Achtelfinale an den Stars des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin gescheitert ist.

Dabei blieben die Freiburger beim 0:1 in Turin und dem 0:2 daheim torlos, auch weil deren Kunst, aus Standardsituationen Kapital zu schlagen, ausnahmsweise nicht zu sehen war. In der Bundesliga sind Streichs Profis in dieser Disziplin mit 24 Treffern am besten. So kam auch das 1:0 am Samstag in Köln zustande. Günters Eckball landete auf der Stirn von Höler und dessen Weiterleitung kam beim durchstartenden Doan an, der mit einem Parterrekopfball das Tor zum Sieg öffnete. „Das ist Qualität“, sagt Streich über die hart erarbeitete Freiburger Kunst, den Gegner mit Spezialeffekten überrumpeln zu können.

Mitstürmen und mitverteidigen

Sich Meter für Meter durchsetzen zu können und die kleinen Vorteile zu nutzen, ist ein Gütesiegel dieser über die Jahre kontinuierlich verstärkten Mannschaft. „Sie beißen, machen und tun alles“, lobt Streich deshalb sein wehrhaftes Ensemble, in dem die Verteidiger mitstürmen und die Stürmer mitverteidigen.

In diesem Team der An- und Zupacker halten Torhüter Mark Flekken, die Abwehrchefs Matthias Ginter und Philipp Lienhart, dazu die Mittelfeldaufräumer Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein sowie der Außenmotoriker und Kapitän Christian Günter den Laden in Schuss und die Angreifer Vincenzo Grifo, ein Meister des ruhenden Balles (dreizehn Bundesligatreffer), Doan, Höler oder der groß gewachsene Michael Gregoritsch (zehn Ligatore) den Betrieb im Fluss.

Da sich auch die wuchtigsten und wendigsten Freiburger Stürmer nie zu schade sind, defensive Zusatzaufgaben zu erfüllen, ist der SC Freiburg inzwischen ein synchron ineinander verzahntes Kollektiv für den gemeinsamen Erfolg. „Sie haben ein großes Arbeitsethos und eine große Mentalität“, preist Streich seine Profis. Gefragt, was für ihn der größere Traum sei, die erstmalige Teilnahme des Sport-Clubs an der Champions League oder der in diesem Jahr nachgeholte Pokaltriumph, sagt Höler: „Ich würde schon gerne einen Titel gewinnen, weil wir im letzten Jahr so dicht dran waren und es danach noch sehr lange weh tat.“