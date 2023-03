Der SC Freiburg scheitert an Juve in der Europa League. Die Aufregung ist groß. Christian Streich redet sich in Rage über das Verhalten der Italiener. Sein Kapitän ärgert sich über den Schiedsrichter.

Nach dem Aus im Achtelfinale der Europa League hat Trainer Christian Streich vom SC Freiburg kritisiert, dass das Zeitspiel der Spieler von Juventus Turin nicht geahndet wurde. „Eine Mannschaft, die gefoult wird, hat einen Nachteil“, sagte er am Donnerstagabend nach dem 0:2 (0:1) im Rückspiel gegen den italienischen Fußball-Rekordmeister. „Bei einem Foul sollte keiner den Ball berühren dürfen. Wer es tut, kriegt die Gelbe Karte. Es wird alles sanktioniert, das aber nicht – international und in der Bundesliga auch. Das ist mir vollständig rätselhaft.“

Streich wünschte sich eine Anpassung des Regelwerks. „Warum wird das nicht gemacht wie im Handball? Wenn ein Spieler der anderen Mannschaft den Ball nach einem Foul in die Hand nimmt, soll er Gelb kriegen. Das geht dann drei Wochen, danach macht das niemand mehr“, sagte Streich. „Und wer profitiert davon? Der Fußball, weil das Spiel fortgesetzt werden kann und so Fairness entsteht.“

Auch Kapitän Christian Günter war mit der Leistung von Schiedsrichter Serdar Gözübüyük nicht einverstanden. Der Niederländer hatte in der ersten Halbzeit nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter einen Strafstoß ausgesprochen, weil Manuel Gulde der Ball unglücklich an den Unterarm gesprungen war. Gulde, bereits verwarnt, sah zu allem Überfluss die Gelb-Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dusan Vlahovic und leitete so die Niederlage der Breisgauer ein.

„Soll ich mir die Hände abschneiden?“

„Der Fußball muss sich einer Grundsatzfrage stellen“, sagte der Nationalspieler. „Wenn man aus zwei Metern angeschossen wird, dann weiß ich nicht, wie das ein absichtliches Handspiel sein kann.“ Günter spielte bei seiner Kritik auch auf die Entscheidungen in der Champions League an. Unter anderem hatten Borussia Dortmund und RB Leipzig strittige Entscheidungen hinnehmen müssen. „Es ist für mich in Ordnung, wenn ein Handspiel gegeben wird, wenn der Schuss aus zehn Metern abgegeben wird. Aber so ist das Wahnsinn. Die Regel ist völliger Schwachsinn. Soll ich mir die Hände abschneiden? Das funktioniert nicht. Das entscheiden Leute, die selbst nie auf dem Platz standen.“

Am Ende überwog bei Günter aber der Stolz und die große Lust, das auf europäischer Bühne erlebte, noch einmal zu wiederholen. „Es hat Spaß gemacht, auf höchstem Niveau zu spielen, in anderen Ländern zu spielen und unter der Woche zu spielen“, sagte der Fußball-Nationalspieler.

Die Chancen, auch in der kommenden Saison noch einmal durch Europa reisen zu dürfen, stehen gut. In der Bundesliga liegen die Breisgauer auf dem fünften Platz. Auch über den DFB-Pokal könnten sie sich als Viertelfinalteilnehmer qualifizieren. „Wir müssen gleich wieder Gas geben und unsere Punkte holen“, sagte Günter mit Blick auf die Begegnung am Sonntag (19.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) beim FSV Mainz 05.

Der Sport-Club sammelte Mut, weil er gegen den Favoriten auf Augenhöhe agierte. Die Freiburger brachten den italienischen Rekordmeister ins Wanken, strahlten wieder mehr Torgefahr aus als noch in den vergangenen Wochen und erspielten sich durch ihren couragierten Auftritt noch mehr Sympathien. Trotz des Ausscheidens wurden sie nach dem Abpfiff lange von der großen Mehrheit der 33.420 Fans bejubelt.

Auch Trainer Streich lobte die Leistung. „Es war mein persönlicher Wunsch: Egal, was passiert und egal, wie es steht, meine Spieler sollten einfach weitermachen und alles abarbeiten und Juventus einen großen Kampf bieten“, sagte Streich. „Art und Weise waren einfach toll und man hatte immer das Gefühl, wenn wir ein Tor machen, kann etwas Unfassbares passieren.“

Die Tore fielen aber auf der anderen Seite. Ein viel diskutiertes Handspiel von Gulde, der dafür auch noch die Gelb-Rote Karte bekam, sorgte für einen Strafstoß. Dusan Vlahovic verwandelte, obwohl der Elfmeter nicht gut geschossen war. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Federico Chiesa den Endstand. Argentiniens Weltmeister Ángel Di Maria, der das Hinspiel mit seinem Treffer zum 1:0 entschieden hatte, kam nicht zum Einsatz.

Streich fiel es schwer, den Fokus direkt wieder auf das Alltagsgeschäft zu legen. „Ich will eigentlich nicht über Sonntag sprechen“, sagte er und tat es dann doch: „Mainz wird auf uns losgehen und mit einer brutalen Wucht kommen.“ Gewappnet sind die Freiburger aber. Das haben sie in dieser Saison häufig genug unter Beweis gestellt.