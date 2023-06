Goldene Fußball-Regel: Am Ende des Tages muss die Bilanz stimmen. Gilt immer und überall für alerte Führungskräfte, aber besonders nach dieser wilden Woche. Schauen wir nach Saudi-Arabien: Dort hat der Kronprinz offenbar bei der Abrechnung nach der Akquise des Golfsports in den Sparbüchern, o Schreck, ein paar hundert Milliarden Überschuss gefunden. Unerträglich.

Nochmal in die Sparbücher schauen?

Da trifft sich ganz gut, dass sich zum Beispiel in Madrid und London ein paar immer noch ziemlich junge Männer beruflich umorientieren müssen, weil sie mit ihrem Gehalt kaum noch über die Runden kommen. Karim Benzema konnte schon geholfen werden. Der Franzose wurde am Donnerstagabend bei Al-Ittihad in Dschidda vorgestellt, mit einer Show, die belegte, dass in Saudi-Arabien alles Mögliche ein Verbrechen sein mag, aber Pyrotechnik offenbar nicht.

Andererseits: Es behauptete auch niemand, die Flammenwerfer seien CO 2 -neutral. Benzema verdient nun 55 Millionen Euro im Jahr oder 100 Millionen oder 200 Millionen, die Berichte sind sich da nicht ganz einig, vielleicht muss der Kronprinz noch mal in die Sparbücher schauen.

Mehr zum Thema 1/

Eine Frage jedenfalls stellt sich nicht: brutto oder netto? Der Kronprinz verbrennt die Kohle steuerfrei.