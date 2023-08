Inzwischen dämmert es auch manchen in der Bundesliga: Saudi-Arabien wird zu einer Gefahr für den europäischen Fußball. Mit Hunderten Millionen Euro hat der saudische Staatsfonds in diesem Sommer bisher den Transfermarkt geflutet. Er hat nach Cristiano Ronaldo Altstars wie Karim Benzema, Riyad Mahrez oder Jordan Henderson für die Saudi Pro League gewonnen, er hat den jungen deutschen Trainer Matthias Jaissle aus Salzburg zu Al-Ahli FC geholt und angeblich ein Angebot über insgesamt eine Milliarde Euro vorbereitet, um den besten Spieler der Gegenwart, den Franzosen Kylian Mbappé, zu verpflichten.

Noch vor ein paar Jahren wäre eine derartige Summe sogar im Turbokapitalismus-Fußball ins Reich der Phantasie verwiesen worden. Nun sagt Sebastian Kehl, der Sportdirektor von Borussia Dortmund, im Interview mit dem „Kicker“: „Wenn sich das so fortsetzt, entwickelt sich der Fußball in eine Richtung, die ihm ganz sicher großen Schaden zufügen wird.“

Emotionen sind unberechenbar

Doch Saudi-Arabien ist nicht das Problem. Das Land ist nur der Verstärker einer Entwicklung, die schon vor Jahren eingesetzt hat: Es gibt immer mehr Spieler, die größer sind als die meisten Klubs Europas. Ronaldo, Messi, Mbappé – allein bei Instagram haben diese drei zusammen inzwischen 1,185 Milliarden Follower. Das sind mehr als doppelt so viele, wie Bayern München, Manchester United, der FC Liverpool, Real Ma­drid, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain gemeinsam (rund 480 Millionen Follower) hinter sich vereinen. Das emotionale Kapital eines Fußballvereins wird nicht wie selbstverständlich von einer Fan-Generation an die nächste weitergegeben, Emotionen sind unberechenbar – und manchmal verschwinden sie einfach.

Auch die Sehgewohnheiten verändern sich. Video-Schnipsel der schönsten Tore, den signature moves einzelner Spieler gehen Wochenende für Wochenende viral. Die Einschaltquoten der Sportschau gehen hingegen immer weiter zurück. Bislang waren Titel in Europa – die Meisterschaft in der Bundesliga oder Premier League, der Titel in der Champions League – für Spieler eine Währung vergleichbar mit Pfund oder Euro. Dass diese Gewissheit bleibt, muss infrage gestellt werden. Schließlich zieht es inzwischen auch Profis wie den 26 Jahren alten Brasilianer Malcolm oder den 26 Jahre alten Franzosen Allan Saint-Maximin in der Blüte ihrer Schaffenskraft nach Saudi-Arabien.

Wohin das führen kann, ist in der Formel 1 zu erkennen. Traditionsrennstrecken wie der Hockenheim- oder der Nürburgring sind längst aus den Kalender verschwunden. Dafür sind Rennen in Abu Dhabi, Bahrain, Qatar und Saudi-Arabien gegen eine Zahlung von Millionen-Antrittsgeldern in den WM-Kalender aufgenommen worden. Wer sie besucht, wird wenig spüren von dem Tausend-und-eine-Nacht-Zauber, den die zum Teil illuminierten Rennstrecken am Bildschirm versprechen: am Fernseher oder – mit einem Klick – auf dem Smartphone. Wo die Rennen ausgetragen werden, ist für die meisten zweitrangig. Viel entscheidender sind: auf Hochglanz polierte, spektakuläre Bilder.

Sie sind ein Teil des Sport­swashings, das auch Saudi-Arabien betreibt. Mittelfristig soll die Fußball-Weltmeisterschaft ins Land geholt werden, Ronaldo glaubt sogar, dass die Liga innerhalb der kommenden fünf Jahre zu den besten fünf Ligen der Welt zählen wird. Vor ein paar Monaten mag der ein oder andere darüber noch milde gelächelt haben, inzwischen sollten Sätze wie diese auch als Warnung an den europäischen Fußball verstanden werden: Das, was war, muss nicht immer so bleiben.