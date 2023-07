Die Dauerbeschallung hört niemals auf, auch nicht in der Sommerpause. Im Fußballgeschäft sind die Transferphasen mittlerweile fast wichtiger als die eigentliche Saison: Spielerwechsel als Instrument der globalen Unterhaltungsindustrie. Der sogenannte Deadline Day, an dem die Klubs ihre letzten Millionen-Deals unter Dach und Fach bringen müssen, wird von Sendern wie Sky Sports heute so dramatisch inszeniert wie ein Endspiel im Europapokal. Jetzt aber platzt ein neuer Player in diese routinierte Inszenierung und rüttelt mit bisher ungekannter Gewalt an der Dominanz von Europas Topligen: Saudi-Arabien.

Der in die Jahre gekommene Weltstar Cristiano Ronaldo spielt seit Januar in der Saudi Pro League und verdient dort angeblich rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Zur Einordnung: Das ist fast so viel, wie sein früherer Verein Manchester United jährlich für den gesamten Profikader ausgibt. Ronaldo ist dabei nicht nur ein gelungener PR-Coup, sondern auch ein Ankertransfer, der weitere Zugänge in das Königreich locken soll.