Fußball in Frankreich : Zusammenbruch erinnert an Eriksen-Schock

Schreckmoment in der französischen Fußball-Liga: Während des Ligue-1-Spiels zwischen Olympique Marseille und Girondins Bordeaux am Sonntagabend kollabierte Bordeaux-Stürmer Samuel Kalu auf dem Feld. Die Mit- und Gegenspieler winkten sofort medizinisches Personal auf den Rasen. Der 23 Jahre alte Nigerianer wurde sofort ärztlich behandelt und konnte nach wenigen Momenten selbstständig aufstehen und verließ das Feld auf eigenen Füßen.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Kalu brach bei Temperaturen von fast 30 Grad bereits nach rund zehn Spielminuten zusammen. „Ich habe darüber nachgedacht, was während der Europameisterschaft passiert ist“, sagte der neue Bordeaux-Trainer Vladimir Petkovic, der auf den Herzstillstand von Dänemarks Christian Eriksen von Inter Mailand anspielte.

Dieser war im Gruppenspiel gegen Finnland zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Er erholt sich derzeit weiter. Ob er je wieder professionell Fußball spielen kann, ist unklar. „Der Vorfall von Kalu hat uns erschüttert. Es war ein Schock“, sagte der für Kalu eingewechselte Remi Oudin. Noch ist die Ursache für den Zusammenbruch des Bordeaux-Spielers unklar. Kalu soll am Montag weiter untersucht werden. Das Spiel endete 2:2.

Turbulente Schlussphase in Barcelona

Im ersten Spiel seit dem Abgang von Klubidol Lionel Messi gelang der FC Barcelona in Spaniens La Liga derweil einen Heimsieg. Die Katalanen gewannen das Auftaktspiel der neuen Fußballsaison am Sonntagabend nach Problemen in der Schlussphase mit 4:2 (2:0) gegen Real Sociedad San Sebastian.

Barcelona hatte Messi Anfang des Monats nach 21 gemeinsamen Jahren ziehen lassen, der finanziell angeschlagene Klub gab dem argentinischen Superstar aufgrund „wirtschaftlicher und struktureller Hindernisse“ keinen Vertrag mehr. Neue sportliche Heimat des 34-Jährigen ist Paris St. Germain.

„Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich weiter vorziehen, Leo Messi im Team zu haben“, sagte Barca-Trainer Ronald Koeman nach dem Spiel: „Wir haben keinen Spieler mehr, der Spiele alleine entscheiden kann, jetzt braucht es einen gemeinschaftlichen Einsatz.“ Gerard Pique (19. Minute) erzielte den ersten Saisontreffer für Barcelona, Martin Braithwaite legte mit zwei Toren nach (45.+2, 59.). Die Gäste aus San Sebastian machten es durch Julen Lobete (82.) und Mikel Oyarzabal (85.) noch einmal spannend, Sergi Roberto (90.+1) traf zum Endstand.

Am Samstag war auch Rekordmeister Real Madrid erfolgreich gestartet. Die Madrilenen siegten beim Debüt des langjährigen Bayern-München-Profis David Alaba bei Deportivo Alaves mit 4:1 (0:0). Der österreichische Nationalspieler bereitete den vierten Treffer der Königlichen durch Vinicius Junior (90.+2) vor.

Torjäger Karim Benzema mit zwei Toren (48./ 62.) und Nacho (56.) erzielten die weiteren Treffer für Real, bei denen der Anfang Juli aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Toni Kroos aufgrund einer Schambeinentzündung nicht im Aufgebot stand. Nach Problemen in der ersten Hälfte sorgte Urgestein Nacho, der bereits seit 20 Jahren für Real spielt, für die Vorentscheidung. Joselu erzielte per Foulelfmeter (65.) den Ehrentreffer der Gastgeber.

Mehr zum Thema 1/

Rio-Weltmeister Mesut Özil erzielte unterdessen das erste Tor im Trikot von Fenerbahce Istanbul und bescherte dem türkischen Spitzenklub zum Saisonstart in der Süper Lig einen Sieg. Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte am Sonntagabend bei Adana Demirspor den Treffer zum 1:0 (0:0)-Endstand (46.). Özil (32) war im Januar nach mehr als sieben Jahren beim englischen Premier-League-Klub FC Arsenal zu Fener gegangen. In der vergangenen Saison blieb er in zehn Einsätzen ohne Tor.