Aufregung um Kamerun-Fußballer : Wie alt sind die Jungen?

Samuel Eto’o ist ein konsequenter Mann, das war schon so, als er noch in Europas Topligen Tore schoss und für seine Effizienz gefürchtet wurde. Bei der WM in Qatar trat der heutige Präsident des kamerunischen Fußball-Verbandes „Fecafoot“ nicht mehr gegen den Ball, sondern nach einem algerischen Youtuber mit Kamera, von dem er sich verfolgt fühlte.

In den Weihnachtstagen hat er sich offensichtlich entschlossen, ein uraltes Problem seiner Fußballheimat anzugehen: die Fälschung von Geburtsdaten junger Talente. Unter Eto’os „strengen Anweisungen“ habe ein MRT-Alterstest von zunächst dreißig U-17-Nationalspielern stattgefunden, die vom 12. Januar an an einem lokalen Turnier namens „UNIFFAC Limbe 2023“ teilnehmen sollten, teilte „Fecafoot“ mit. 21 dieser Fußballspieler sollen laut der Ergebnisse älter sein als in ihren Dokumenten behauptet.