Ehrenpräsident des FC Bayern : Hoeneß überraschend TV-Experte bei DFB-Spielen

Uli Hoeneß wird im März die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Experte für RTL begleiten. Das gab der TV-Sender am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Der meinungsstarke Ehrenpräsident des FC Bayern wird die drei WM-Qualifikationsspiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien analysieren, die vor der verschobenen Fußball-EM stattfinden. Der erste Einsatz von Hoeneß ist am 25. März (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur WM-Qualifikation und bei RTL) beim Heimspiel in Duisburg gegen die Isländer. Wegen der Corona-Pandemie wird Hoeneß mit Moderator Florian König im Kölner RTL-Studio sein.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

„Ich freue mich sehr auf diese interessante Aufgabe, die ja auch für mich etwas ganz Neues ist“, wird der langjährige Manager und Präsident des FC Bayern zitiert. „Wir alle wünschen uns, dass uns die deutsche Nationalmannschaft mit ihren Auftritten begeistert – und sich natürlich für die anstehende Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich bin gespannt: Auf diese drei Spiele und meine neue Rolle. Wer mich kennt, weiß, dass ich jede Aufgabe, die ich annehme, immer mit 100 Prozent ausfülle, und das verspreche ich auch in diesem Fall den Fans und Zuschauern zuhause vor dem Fernseher.“

RTL überträgt in diesem Jahr alle deutschen Länderspiele abseits der Europameisterschaft. Neben Island, Rumänien und Nordmazedonien sind noch Armenien und Liechtenstein in der Qualifikationsgruppe der Nationalmannschaft zur WM in Qatar, die im November und Dezember 2022 stattfindet. „Ich bin begeistert, dass Uli Hoeneß als Experte mit seiner geballten Fußballkompetenz und Leidenschaft für den Sport das RTL-Team für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft verstärken wird. Wir freuen uns auf seine neue Rolle, auf spannende Analysen und fundierte Experten-Gespräche.“, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in der Mitteilung.

Mehr zum Thema 1/

Hoeneß absolvierte selbst 35 Länderspiele für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Stürmer wurde dabei 1972 Europameister, zwei Jahre später gewann er in München die Weltmeisterschaft. 1979 beendete er seine aktive Karriere im Alter von nur 27 Jahren aufgrund eines Knorpelschadens. Danach startete er seine sehr erfolgreiche Karriere als Macher des FC Bayern. Seit 2019 ist er Ehrenpräsident des Vereins.

Vor Hoeneß war unter anderem Jürgen Klinsmann von März 2019 bis Februar 2020 Experte bei RTL. Die Tätigkeit des früheren Bundestrainers endete allerdings, als er als Kurzzeit-Trainer bei Hertha BSC hinschmiss. Danach war auch der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack als Experte im Studio für RTL aktiv. Nun wird Hoeneß analysieren.