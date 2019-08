Champions-League-Qualifikation : Roter Stern Belgrad provoziert mit Panzer vor Stadion

Cryotherapie : Kältekammer für müde Pferdebeine

Auch Rennpferde sind Hochleistungssportler. Was bei den Menschen das Eisbad nach einem harten Training ist, ist für Pferde neuerdings die Cryokammer. Die Tiere werden in einen Behälter geführt, in dem die Temperatur auf -140 C° heruntergekühlt wird.