Dank eines Vater-Sohn-Gespanns liegt Rot-Weiß Erfurt als Neuling auf Meisterschaftskurs in der Fußball-Regionalliga. Den Aufstieg könnte der Klub dennoch verpassen. Das liegt an einer absurden Regel.

Während die Spieler Rot-Weiß Erfurts nach dem Halbzeitpfiff schnellen Schrittes die warme Kabine aufsuchten, hatte es der wichtigste Protagonist des Regionalligaklubs nicht eilig. Mit einigem Abstand folgte ihnen ein älterer, unscheinbarer Mann: Franz Gerber, die Hände tief in die Jackentaschen vergraben, überquerte den Rasen gemächlich und schaute zufrieden in Richtung Tribüne, ehe auch er an diesem kalten Samstagnachmittag in den Katakomben des Steigerwaldstadions verschwand. Der 69-Jährige war sichtlich angetan vom konzentrierten, bissigen Auftritt seiner Mannschaft, die schon in der dritten Minute in Führung gegangen war und damit die Grundlage für den 1:0-Sieg über den Chemnitzer FC gelegt hatte.

Rot-Weiß Erfurt ist Tabellenführer und auf dem besten Weg, als Neuling Meister zu werden. Der erstaunliche sportliche Weg des Klubs aus Thüringens Landeshauptstadt wird von zwei Akteuren geprägt, deren Verbindung enger nicht sein könnte: Geschäftsführer Franz Gerber und sein Sohn Fabian als Trainer. „Für eine Stadt wie Erfurt muss das Ziel ganz klar die dritte Liga sein. Das ist alternativlos, dort wollen wir relativ zeitnah hin“, sagt Gerber senior.