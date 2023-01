Auf dem Ergometer : Applaus von Ronaldo für Sieg von Al-Nassr

Verspätetes Debüt in Saudi-Arabien: Ronaldo wärmt sich am 3. Januar bei seinem ersten Training in Riyadh auf. Bild: AP

Auf dem Ergometer in der Kabine verfolgte Superstar Cristiano Ronaldo jubelnd den Sieg seines neuen Klubs Al-Nassr im ersten Spiel nach seiner Verpflichtung. Der fünfmalige Weltfußballer gehörte am Freitag beim 2:0-Erfolg des Spitzenreiters gegen Al-Ta'ee erwartungsgemäß noch nicht dem Kader an. In einem kurzen Video des Klubs auf Twitter ist zu sehen, wie Ronaldo das Spiel auf einem Ergometer mit nacktem Oberkörper verfolgt.

Einen Grund für das Fehlen des berühmten Neuzugangs nannte der saudische Klub nicht. Hintergrund dürfte aber die Sperre von zwei Spielen sein, die gegen Ronaldo Ende November in England verhängt worden war, weil er einem Fan das Handy aus der Hand geschlagen hatte. Der Portugiese löste kurz darauf seinen Vertrag bei Manchester United auf und konnte die Sperre nicht mehr verbüßen. Laut Fifa-Statuten geht eine Sperre gewöhnlich auf den neuen Klub über. Ob das Strafmaß von der saudischen Pro League übernommen wird, war aber bislang ungewiss.

Ronaldo wurde am Dienstag bei Al-Nassr vorgestellt, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben hatte. Medienberichten zufolge soll der fünfmalige Weltfußballer inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen. Das Spiel gegen Al-Ta'ee sollte ursprünglich bereits am Donnerstag stattfinden, musste wegen heftigen Regens aber um einen Tag verschoben worden.