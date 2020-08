Sanierung des FC Barcelona : „Wie wollen Sie Messi verführen?“

Aktualisiert am

Willkommen zu Hause: Auf Rückkehrer Ronald Koeman ruhen alle Hoffnungen in Barcelona, auch von Präsident Josep Maria Bartomeu (rechts). Bild: Reuters

Ronald Koeman kennt sich in Spanien aus. Sechs Jahre lang, von 1989 bis 1995, war er beim FC Barcelona der beinharte Libero. 1992 entschied er mit einem strammen Schuss zum 1:0 gegen Sampdoria Genua das letzte Endspiel im alten Europapokal der Landesmeister für Barcelona. Vielleicht erinnert er sich dieser Tage wieder an ein beliebtes spanisches Sprichwort: „Wo der Matrose das Sagen hat, hat der Kapitän nichts mehr zu melden.“ Mit solchen Hierarchieproblemen sieht sich Koeman nun als Trainer des FC Barcelona konfrontiert. Bei der Vorstellung in den Presseräumen des Klubs fragte ihn eine Journalistin: „Wie wollen Sie Messi verführen, um ihn von Ihren Ideen zu überzeugen?“

Dabei hat ihn Präsident Josep Maria Bartomeu doch damit beauftragt, das Team zu erneuern, es in den Griff zu bekommen und weitgreifende Personalentscheidungen zu treffen. Und nun soll er erst einmal den Spielführer überzeugen? Da musste sich Koeman ein wenig sortieren. „Ich weiß nicht, ob ich Messi überzeugen muss“, sagte er. Natürlich werde er mit Messi sprechen, der Argentinier sei der weltbeste Spieler, den jeder Trainer in seinem Team haben möchte. Schwierigkeiten mit der Hackordnung hatten schon andere Übungsleiter des FC Barcelona.