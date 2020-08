Ärger in Europa League : Inter-Spieler schwänzt nach Finale die Siegerehrung

Romelu Lukaku stemmte seine Hände in die Hüften, dann marschierte er mit hängendem Kopf schnurstracks in die Kabine. Der Star von Inter Mailand musste nach dem bitteren 2:3 (2:2) im Finale der Europa League erst einmal für sich allein sein. Selbst zur Siegerehrung kehrte der Belgier nicht mehr auf den Rasen zurück, auf den Trostpreis Silbermedaille verzichtete er. Zu tief saß der Frust. Statt zum Helden wurde der zuvor beste Spieler des Finalturniers in Nordrhein-Westfalen plötzlich zum Unglücksraben.

Den Siegtreffer von Sevilla wird Lukaku so schnell nicht vergessen. Fälschte doch ausgerechnet der eigentliche Mittelstürmer den Fallrückzieher von Diego Carlos (74.) im eigenen Fünfer unhaltbar für seinen Schlussmann Samir Handanovic zum 2:3 ins eigene Tor ab. Knapp zehn Minuten zuvor hatte er noch auf der Gegenseite den Matchball auf dem Fuß, scheiterte aber mutterseelenallein vor dem Tor an Schlussmann Yassine Bounou. Dabei sah es zu Beginn noch danach aus, als könne der 27-Jährige seine Erfolgsgeschichte in der Europa League fortsetzen.

Nach einem unwiderstehlichen Solo konnte ihn Diego Carlos nur per Foul stoppen, den fälligen Elfmeter verwandelte Lukaku selbst. Es war in der fünften Minute das früheste Final-Tor in der Geschichte des Wettbewerbs. Mit seinem 34. Pflichtspieltreffer in dieser Saison stellte er den Vereinsrekord des legendären Brasilianers Ronaldo aus der Spielzeit 1997/1998 ein. Zudem baute er seinen Rekord auf elf aufeinanderfolgende Europa-League-Spiele mit mindestens einem Tor aus. Doch all das, würde er sicher gegen den Titel eintauschen.

Lukaku ging am Samstag auch offiziell als tragischer Held des Finales von Köln in die Fußball-Geschichtsbücher ein. Die Uefa änderte ihre Entscheidung über den Torschützen des 3:2-Siegtores für Sevilla gegen Inter am Freitag Stunden nach dem Abpfiff doch noch und wertete den Treffer offiziell als Eigentor Lukakus. Während der Partie hatte die Uefa trotz ausgiebigem Studiums der Bilder an Diego Carlos als Schützen festgehalten.

Besser erging es einem anderen: Bei Borussia Mönchengladbach ist Luuk de Jong als einer der wenigen Transfer-Fehlgriffe von Manager Max Eberl in Erinnerung. Nun ist er der Held von Sevilla. Dem Siegtor als Joker beim 2:1 im Halbfinale gegen Manchester United ließ er nach der Beförderung in die Startelf zwei Kopfballtore folgen: Das war noch keinem Spieler in einem Europacup-Endspiel gelungen. „Der Erfolg der Mannschaft ist wichtiger als meine Tore“, sagte de Jong: „Aber einen Titel zu holen und dabei Tore erzielt zu haben, fühlt sich wunderbar an.“

Trainer Antonio Conte ließ derweil nach der Niederlage mit Inter seine Zukunft offen. „Wir fahren zurück nach Mailand, nehmen uns ein paar Tage frei und treffen uns, um in aller Ruhe einen Rückblick auf die Saison und alles drumherum zu machen. Wir werden versuchen, die Zukunft von Inter zu planen, mit oder ohne mich“, sagte der Trainer gegenüber Sky Sport Italia. „Es war eine sehr schwierige Saison, in jeder Hinsicht werden wir die beste Entscheidung zum Wohle von Inter treffen“, so der 51-Jährige weiter. Conte hatte erst zu Saisonbeginn den Trainerposten beim 18-maligen italienischen Meister übernommen und führte die zuletzt strauchelnden Nerazzurri zur besten Saison seit zehn Jahren.

2018 war Julen Lopetegui international ins Rampenlicht gerückt und hatte viel Spott über sich ergehen lassen müssen. Zunächst wurde er bei Spaniens Nationalmannschaft noch vor dem ersten WM-Spiel entlassen, weil er seinen Wechsel zu Real Madrid angekündigt hatte, dann warfen ihn die Königlichen nach nur zehn Spieltagen raus. Nun führte er Sevilla in seiner ersten Saison zum Europacup-Sieg. Genugtuung wollte er sich aber keine anmerken lassen. „Es stimmt, mir war keine lange Zeit bei Real vergönnt“, sagte der 53-Jährige: „Aber dann habe ich die wunderbare Gelegenheit bekommen, mit dieser tollen Mannschaft zu arbeiten. Hier bin ich glücklich.“

Als der FC Sevilla 2006 durch ein 4:0 gegen den FC Middlesbrough zum ersten Mal Uefa-Cup-Sieger wurde, stand Jesus Navas als 20-Jähriger 90 Minuten auf dem Platz. Auch 2007 war er Stammspieler. Ausgerechnet in den vier Jahren, in denen der kleine Mittelfeldspieler aus der Region Sevilla nicht in der Heimat spielte, holte sein Verein dann dreimal in Serie die Europa League. 2017 kehrte Navas von Manchester City zurück, nun durfte er die Trophäe nach 13 Jahren wieder in die Luft recken. „Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte der inzwischen 34-Jährige sichtlich gerührt.

Dennoch hatte der ehemalige italienische Nationaltrainer die chinesische Klubführung der Mailänder um Präsident Steven Zhang nach dem letzten Ligaspiel Anfang August harsch kritisiert und damit die Abschiedsgerüchte genährt. „Ich glaube nicht, dass die Arbeit der Spieler anerkannt worden ist, und ich glaube nicht, dass meine Arbeit anerkannt worden ist“, sagte er damals. „Wir haben alle nur sehr wenig Schutz vom Klub erhalten, absolut gar keinen. Ein großer Klub sollte sein Spieler mehr schützen.“