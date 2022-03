Folgen für den Fußballklub : So hart trifft Chelsea die Abramowitsch-Sanktion

Großbritannien hat Sanktionen gegen Chelsea-Inhaber Roman Abramowitsch und weitere russische Oligarchen verhängt. Das gab die britische Regierung am Donnerstag bekannt. Demnach wurde Abramowitschs Vermögen eingefroren, Transaktionen mit britischen Privatpersonen und Unternehmen sind ihm verboten. Außerdem wurde er mit einem Reise- und Transportverbot belegt. Das hat auch spürbare Auswirkungen auf den aktuellen Champions-League-Sieger FC Chelsea.

Großbritannien reagiert damit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. „Es darf keine sicheren Häfen geben für die, die Putins bösartigen Angriff auf die Ukraine unterstützt haben“, wurde Premierminister Boris Johnson zitiert. Abramowitsch wird eine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin nachgesagt, was er allerdings bestreitet. Insgesamt stehen sieben Russen auf der neuen Sanktionsliste.

Dort steht neben Abramowitsch auch der Milliardär Oleg Deripaska, wie die britische Außenministerin Liz Truss am Donnerstag sagte. Zudem sind die Chefs der russischen Energiekonzerne Rosneft und Gazprom, Igor Setschin und Alexej Miller, der Chef des Pipeline-Riesen Transneft, Nikolai Tokarew, und die Banker Dmitri Lebedew und Andrej Kostin aufgeführt.

„Die heutigen Sanktionen zeigen einmal mehr, dass Oligarchen und Kleptokraten keinen Platz in unserer Wirtschaft und Gesellschaft haben“, sagte Truss. Angesichts ihrer engen Beziehungen zum russischen Präsidenten Putin seien sie „mitschuldig an seiner Aggression“. Schon vor einer Woche hatte Abramowitsch gesagt, er wolle noch ein letztes Mal die Stamford Bridge besuchen. Selbst das ist nun mehr als fraglich.

Abramowitsch will Klub verkaufen

Der FC Chelsea erhält vorerst eine Lizenz, damit „fußballbezogene Aktivitäten“ fortgesetzt werden können. Damit wolle man verhindern, dass die Sanktionen dem Fußballverein schaden, teilte die Regierung mit. Damit, dass Chelsea weiterhin seine Spiele bestreiten darf, schütze man die Premier League, den gesamten Fußballbetrieb, loyale Fans und andere Klubs. Die Lizenz werde regelmäßig überprüft.

Was die Sanktionen für den geplanten Verkauf des FC Chelsea bedeuten, war zunächst unklar. Abramowitsch hatte kürzlich angekündigt, den Klub nach fast 20 Jahren verkaufen zu wollen. Der Schritt galt als Reaktion auf die Forderung nach Sanktionen gegen ihn, die nun allerdings noch vor dem Chelsea-Verkauf in Kraft treten. Mit dem Erlös werde er die Opfer des russischen Kriegs in der Ukraine unterstützen, sagte Abramowitsch.

Der angedachte Verkauf des Vereins wurde vorerst ausgesetzt. Das Finanzministerium in London bestätigte, dass „auch der Chelsea Football Club Teil des eingefrorenen Vermögens ist“. Immerhin: Die Johnson-Regierung überlegt, den Verkauf des Vereins in die Sonderlizenz zu integrieren und so doch noch zu ermöglichen. Einen Gewinn darf Abramowitsch in diesem Fall aber nicht erzielen.

Unter Abramowitsch erlebten die Blues, die derzeit vom deutschen Fußballcoach Thomas Tuchel trainiert werden, die erfolgreichste Zeit ihrer Vereinsgeschichte und gewannen national und international alle möglichen Titel, zuletzt die Champions League und die Klub-WM. Derzeit stehen bei den „Blues“ auch die drei deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger unter Vertrag.

Während also der Ball im Gegensatz zum Rubel noch rollt, gibt es teils heftige Sanktionen. So dürfen künftig nur noch Dauerkarten-Inhaber in das Stadion an der Stamford Bridge, der Verkauf von Tagestickets ist untersagt. Auch der Fanshop muss geschlossen werden. Grund: Abramowitsch darf mit Chelsea kein Geld mehr verdienen. Außerdem dürfen die Blues keine Spielertransfers mehr tätigen oder neue Verträge abschließen. Pikant: Rüdigers Vertrag läuft im Sommer aus, Klubs wie der FC Bayern und Juventus Turin hatten zuletzt Interesse signalisiert. Doch selbst wenn Rüdiger in London verlängern wollte - momentan könnte er das gar nicht.

Zuletzt hatten Rufe von Chelsea-Anhängern nach Abramowitsch während der Solidaritätsbekundungen für die Ukraine Tuchel verärgert. „Das ist nicht der richtige Moment dafür“, sagte Tuchel. „Wenn wir Solidarität zeigen, dann sollten wir das alle gemeinsam tun“, fügte der Coach nach dem Vorfall am vergangenen Samstag hinzu.

In allen Premier-League-Stadien wurde am Wochenende vor dem Anpfiff der Ukraine gedacht und eine Minute lang applaudiert. Vor Chelseas Match in Burnley (4:0) störten mitgereiste Fans jedoch, indem sie im Stadion Turf Moor mehrfach lautstark den Namen des russischen Chelsea-Inhabers riefen. Burnley-Fans reagierten mit Buhrufen.

„Es ist nicht der Moment für andere Botschaften“, sagte Tuchel. „Es ist der Moment, um Respekt zu zeigen. Wir wollen das tun. Und als Verein ist es wichtig, dass unsere Fans bei dieser Minute Applaus mitmachen. Wir machen das für die Ukraine, und über die Situation dort gibt es keine zwei Meinungen. Wir sind in Gedanken bei ihnen, sie haben unsere Solidarität und wir sollten zusammenstehen.“

