Aktualisiert am

Fußball in Italien

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Fußball in Italien :

FAZ Plus Artikel Fußball in Italien : Märchenkarriere für Robin Gosens

Atalanta Bergamo qualifiziert sich erstmals für die Champions League – vor einigen Fußball-Giganten Italiens. Mittendrin ist ein Deutscher als ein leuchtender Prinz in dieser phantastischen Geschichte.

Wie Halbgötter auf dem Gipfel des Olymp tauchten die Spieler von Atalanta Bergamo in der Nacht zum Montag aus der Dachluke ihres Mannschaftsbusses auf. Dichter Rauch bengalischer Fackeln hüllte die Fußballprofis ein, eine begeisterte Menschenmasse umwogte das Gefährt, sang Lieder von der Champions League. Gefeiert wurde ein kleines Wunder.

Mit dem 3:1-Sieg über Sassuolo Calcio hat sich der italienische Klub zum ersten Mal für die Königsklasse qualifiziert, als Tabellendritter vor einem Fußball-Giganten wie Inter Mailand; der AC Mailand und die AS Rom müssen sich sogar mit der Teilnahme an der Europa League begnügen. „Das ist ein großer Sieg für diese Menschen, für die Gesellschaft und für diese wundervollen Jungs“, sagte Trainer Gian Piero Gasperini. Und ein leuchtender Prinz in dieser phantastischen Geschichte ist ein Deutscher: Robin Gosens, der Linksverteidiger mit der Märchenkarriere.