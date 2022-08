Premiere für FC Barcelona : Lewandowski widmet Tore seinem verstorbenen Vater

Aktualisiert am

Seine ersten Pflichtspiel-Treffer für den FC Barcelona hat Robert Lewandowski einem besonderen Adressaten gewidmet. „Die sind für meinen Vater, der mir von oben zuschaut“, sagte der Weltfußballer nach seinen beiden Toren beim 4:1 der Katalanen bei Real Sociedad San Sebastián am Sonntagabend. Sein Vater Krzysztof war an einer Krebs-Erkrankung gestorben, als Lewandowski 16 Jahre alt war. Bei Instagram schrieb der Pole am frühen Montagmorgen über seinen gelungenen Auftritt in San Sebastian: „Was für eine Nacht!“

Der Torjäger war nach einem längeren Transfertheater vor Beginn der Saison vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt. An seinem 34. Geburtstag trug er sich erstmals in die Torschützenliste der spanischen Primera División ein. Schon nach 44 Sekunden traf er mit dem linken Fuß, in der 68. Minute war er mit rechts erfolgreich.

Nach dem Spiel lobte Lewandowski „die harte Arbeit der gesamten Mannschaft und den Willen zum Sieg, den wir hatten, nachdem wir im ersten Saisonspiel unentschieden gespielt hatten“. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das Team ein besseres Verständnis füreinander entwickle. „Es ist eine tolle Mannschaft mit jungen Spielern und anderen, die mehr Erfahrung haben und versuchen, Ratschläge zu geben“, sagte Lewandowski.

Für die weiteren Barcelona-Treffer in San Sebastian sorgten der einst bei Borussia Dortmund angestellte Ousmane Dembélé (66.) und Ansu Fati (79.). In der Tabelle machte Barcelona mit nun vier Punkten einen Sprung auf Platz fünf. „Das ist ein schöner Sieg und wir sind zufrieden. Robert Lewandowski und Ansu Fati helfen uns sehr“, sagte Dembele und fügte an: „Es ist besser, mit Robert zu spielen als gegen ihn.“

Noch schneller als Lewandowski war ein anderer: Der französische Weltmeister Kylian Mbappé hat in der Ligue 1 abermals für Aufsehen gesorgt und den Rekord für das schnellste Tor der Liga eingestellt. Der 23-Jährige traf am Sonntagabend für Paris Saint-Germain nach etwas mehr als acht Sekunden zur 1:0-Führung beim OSC Lille.

Mbappé lupfte den Ball nach einem langen Pass des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi aus dem Mittelkreis über Torhüter Léo Jardim. Das Pariser Starensemble gewann die Partie schließlich mit 7:1 (4:0). Nach den Toren von Messi (27. Minute), Achraf Hakimi (38.) und Neymar (42. und 51.) war auch Mbappé (65. und 86.) noch zweimal erfolgreich. Den offiziellen Angaben der Ligue 1 zufolge war Mbappés erstes Tor der am schnellsten erzielte Treffer in der französischen Eliteliga seit Februar 1992. Damals hatte Michel Rio für SM Caen gegen AS Cannes ebenfalls nach acht Sekunden getroffen.