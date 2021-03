Verletzung bei Lewandowski : „Mir ist gerade das Herz stehengeblieben“

Sechs Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig hat Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern eine Verletzung erlitten. Der 32-Jährige musste am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt werden.

„Mir ist gerade das Herz stehengeblieben. Hoffen wir mal, dass nicht viel passiert ist“, sagte RTL-Experte Uli Hoeneß nach erster Ansicht der TV-Bilder gesagt, ehe er zum Telefon griff. „Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus“, sagte der langjährige Bayern-Präsident, nachdem er sich spät am Abend sofort telefonisch nach Lewandowski erkundigt hatte.

Der Torjäger hatte kurz bevor er den Platz verließ einen Zweikampf im Strafraum bestritten. „Er hat ein wenig Schmerzen im Knie verspürt“, sagte Polens Nationaltrainer Paulo Sousa. „Deshalb haben wir ein wenig Eis draufgepackt. (...) Er muss sich jetzt ausruhen und gut schlafen. Wie gesagt, wir hoffen, es ist nichts Ernstes.“

Vor dem Zweikampf war Lewandowski wieder einmal der entscheidende Spieler gewesen. Der Bayern-Profi erzielte beim 3:0 die ersten beiden Treffer. In der WM-Qualifikation spielt Polen am Mittwoch (20.45 bei DAZN) in England. In der Bundesliga steht für die Bayern am Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) das möglicherweise vorentscheidende Titelduell in Leipzig an.

Lewandowski jagt Müllers Rekord

Ein Ausfall Lewandowskis würde die Münchner hart treffen. Der Pole hat in dieser Saison schon 35 Treffer erzielt. Bei fünf weiteren hat er den Rekord von Gerd Müller aus der Spielzeit 1971/72 eingestellt, bei sechs weiteren hat er die frühere Bayern-Legende sogar überboten. Bei noch acht ausstehenden Spielen ist Lewandowski nah dran. Eine Verletzung aber könnte ihm einen Strich durch die Rekordjagd machen. Wie schnell es gehen kann, zeigte das Länderspiel, auch wenn die Prognosen nicht so schlimm sind.