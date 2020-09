Robben bleibt kämpferisch : „Ihr seid mich nicht los“

Aktualisiert am

Trotz seiner neuerlichen Verletzung zeigt sich Arjen Robben kämpferisch: „Das Wort aufgeben gibt es bei mir nicht“, sagte der Routinier nach seinem missglückten Comeback in Groningen.

Altstar Arjen Robben hat Spekulationen über ein Karriereende nach seinem missglückten Comeback wegen einer Leistenverletzung entschieden zurückgewiesen. „Das Wort aufgeben gibt es bei mir nicht“, wird der 36-Jährige bei De Volkskrant zitiert: „Es ist jetzt wichtig, nicht in einer Ecke zu schmollen, sondern mit etwas Selbstironie zu lachen und mit einem positiven Gefühl weiterzumachen.“

Der Mannschaftskapitän war am Sonntag im Spiel seines Heimatclubs bei PSV Eindhoven in der 29. Minute verletzt ausgewechselt worden und konnte nur tatenlos zuschauen, wie die Groninger gegen das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Roger Schmidt mit 1:3 (0:1) verloren. In den Niederlanden wurde schon die Frage gestellt, ob es das nun mit Robbens Karriere gewesen sein könnte. Schon zu seiner Glanzzeit war der verletzungsanfällige Stürmer oft als „Mann aus Glas“ bezeichnet worden.

Der ehemalige Profi von Bayern München sprach von einem „Worst-Case-Szenario“, betonte aber kämpferisch: „Ich kann es nicht ändern. Ihr seid mich nicht los.“ Wie lange Robben ausfallen wird, ist offen. Wie schwer die Verletzung ist, soll sich nach weiteren Untersuchungen am Dienstag zeigen. Sein Groninger Trainer Danny Buijs litt mit dem Routinier im Team: „Dieser Junge hat so hart gearbeitet. Wenn das Spiel so endet, ist das für ihn sehr frustrierend."

Der ehemalige Nationalspieler hatte nach der Saison 2018/19 beim FC Bayern seine Karriere eigentlich beendet. Im Sommer war Robben dann aber nach einjähriger Pause zu seinem Heimatverein Groningen zurückgekehrt.

Sogar über eine Rückkehr des Flügelspielers in die niederländische Nationalmannschaft war schon diskutiert worden. Interims-Bondscoach Dwight Lodeweges hatte sie nicht völlig ausschließen wollen. „Alles steht und fällt mit der Leistung, und er muss es sich verdienen“, sagte Lodeweges dem Telegraaf und ergänzte vielsagend: „Wer weiß, was er leisten könnte, vielleicht von der Bank?“ Seit Sonntag dürften diese Überlegungen Makulatur sein.