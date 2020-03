Neue Real-Sensation? : Fast so schnell wie Ronaldo

Im Fußball ist oft von Toren die Rede, die „den Spielverlauf auf den Kopf stellen“. Da erspielt sich eine Mannschaft Chancen im Minutentakt, doch der Gegner erzielt in der einzigen Offensivaktion den Treffer des Tages. Es gibt aber auch Tore, die bringen ein ganzes Spiel auf den Punkt. So ein Tor war das 1:0 für Real Madrid am Sonntag beim Clásico gegen den FC Barcelona durch Vinícius José Paixao de Oliveira Júnior, kurz Vinícius. Ein wahrlich verdientes Tor, sowohl für das Team wie auch für den Brasilianer, der an diesem Abend im Alter von 19 Jahren und 233 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des „Clásico“ wurde. Davor trug diesen Titel Lionel Messi, der 19 Jahre und 259 Tage alt war, als er beim 3:3 am 10. März 2007 einen Hattrick erzielte.

Es war ein Treffer mit Ansage. Vinícius hatte den Ball Toni Kroos zurückgespielt, der auf der linken Seite im Mittelfeld das Heft in der Hand hatte. Kroos blickte nach rechts, wo sich Marcelo anbot, dann nach links, hob den Arm und wies mit dem Zeigefinger mehrmals in den freien Raum. Erst dann kam der Pass, Vinícius sprintete, zog in den Strafraum und schoss. Dass Barcelonas Innenverteidiger Piqué den Ball im Grätschen noch unhaltbar für Torhüter ter Stegen in die kurze Ecke abfälschte, interessierte hinterher niemanden mehr. Vinícius war so etwas wie der Matchwinner für Real.