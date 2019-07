PK abgebrochen : Real-Neuzugang mit Schwächeanfall bei Vorstellung

Real-Madrid-Neuzugang Éder Militão hat bei seiner ersten Pressekonferenz für die Königlichen einen Schwächeanfall erlitten. Nachdem der 21-Jährige am Mittwoch bereits einige Fragen beantwortet und betont hatte, wie glücklich er über den Wechsel vom FC Porto zum spanischen Rekordmeister sei, hielt er sich plötzlich die Hand vor das Gesicht.

„Sorry, mir ist etwas schwindelig“, sagte er, lockerte eiligst seine Krawatte und trank ein Glas Wasser – jedoch half alles nichts: Der brasilianische Innenverteidiger musste die PK abbrechen. Real Madrid twitterte am Nachmittag ein Video des Vorfalls.

Der Abwehrspieler ist für 50 Millionen Euro von Porto nach Madrid gewechselt und erhielt einen Vertrag bis einschließlich Juni 2025. „Dies ist ein ganz besonderer Tag für mich und meine Familie“, hatte Militão vor dem Schwächeanfall betont. Er spiele nun „für den besten Klub der Welt“.

Erst am Sonntag hatte er mit der brasilianischen Nationalelf die Copa América 2019 gegen Peru (3:1) gewonnen, nachdem er im Finale in der 77. Minute eingewechselt worden war. Nach zwölf Jahren war dabei die Seleção in einem spannenden Endspiel im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro wieder Südamerikameister geworden. Bereits im nächsten Jahr treffen die südamerikanischen Nationalmannschaften wieder bei der Copa América aufeinander. Dann wird die Meisterschaft allerdings in einem neuen Format ausgetragen und von Kolumbien und Argentinien gemeinsam ausgerichtet.