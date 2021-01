Fußball in Spanien : Nächster heftiger Rückschlag für Real Madrid

Nach dem blamablen Pokal-Aus verliert Real Madrid auch in der Liga. Bei der Heimniederlage gegen UD Levante geht fast alles schief. Besser läuft es für Manchester City in England und den AC Mailand in Italien.

Der spanische Fußballmeister Real Madrid hat nach dem blamablen Pokal-Aus auch im Kampf um die Meisterschaft den nächsten herben Rückschlag erlitten. Nach dem Aus gegen den Drittligaverein Alcoyano verloren die Königlichen am Samstag trotz Heimvorteils ihr Ligaspiel gegen UD Levante mit 1:2 (1:1). Gewinnt der Stadtrivale Atlético Madrid am Sonntag (16.15 Uhr bei DAZN) beim Aufsteiger FC Cadiz, würde der Rückstand von Real auf den Tabellenführer auf zehn Punkte anwachsen. Für Real war es die vierte Saisonniederlage.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Die Elf von Toni Kroos, die abermals ohne ihren corona-positiv getesteten Coach Zinedine Zidane auskommen musste, spielte ab der neunten Minute in Unterzahl, da Eder Militão nach einer Notbremse mit Rot vom Platz musste. Dennoch ging Real in der 13. Minute durch Marco Asensio in Führung, der nach einem Pass von Kroos über 40 Meter vollendete. Aber die Gäste glichen durch José Luis Morales (32.) noch vor der Pause aus. Levante entschied dann mit einem Standard das Spiel: Nach einer Ecke schoss Roger (78.) aus elf Metern zum Siegtreffer ein.

Der englische Tabellenführer Manchester City festigte seine Spitzenposition in der Premier League mit einem knappen Heimsieg über Sheffield United. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann dank eines Treffers von Gabriel Jesus in der neunten Minute am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen das Tabellenschlusslicht. Guardiolas Elf bestimmte im eigenen Stadion das Spiel, kam gegen den sehr defensiv agierenden Abstiegskandidaten aber kaum zu Torchancen. Sheffield, das weit abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt, hatte am vergangenen Dienstag überraschend mit 2:1 bei Fußball-Rekordmeister Manchester United gewonnen.

Am Abend kamen der FC Arsenal und Man United in London nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Bei den Gunners gab der Norweger Martin Ödegaard, der auf Leihbasis bis zum Saisonende von Real Madrid kam, sein Debüt. Beide Mannschaften hatten gute Torchancen, Man United hatte allerdings die zwingenderen Möglichkeiten und konnte mit dem Remis am Ende nicht zufrieden sein.

Man City hat nach 20 Spielen 44 Punkte und drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Man United (41), der allerdings schon 21 Spiele absolviert hat. Auf den Plätzen drei und vier folgten Leicester City (39) und der englische Meister FC Liverpool (37), der am Sonntag beim Tabellenfünften West Ham United (35) spielt.

Nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie verteidigte der AC Mailand in der italienischen Meisterschaft seine Spitzenposition erfolgreich. Der Tabellenführer der Serie A gewann am Samstag beim FC Bologna mit 2:1 (1:0) und legte damit im Zweikampf mit dem Stadtrivalen Inter auf Platz zwei vor. Zuletzt hatte Milan in der Liga 0:3 gegen Atalanta Bergamo verloren und war an Inter im italienischen Pokal gescheitert.

Der ehemalige Bundesliga-Spieler Ante Rebic (26. Minute) und Franck Kessie (55.) per Handelfmeter schossen mit ihren Toren das Team um den diesmal erfolglosen Top-Stürmer Zlatan Ibrahimovic zum 14. Sieg im 20. Ligaspiel. Der Schwede hatte vor dem Führungstreffer einen Foulelfmeter verschossen. Andrea Poli (81.) gelang kurz nach seiner Einwechslung für Gastgeber Bologna nur der Anschlusstreffer.

Mehr zum Thema 1/

Juventus Turin hat sich zumindest vorübergehend auf Platz drei verbessert. Der Titelverteidiger gewann am Abend beim Tabellenzehnten Sampdoria Genua mit 2:0 (1:0). Federico Chiesa (20.) und Aaron Ramsey (90.+1) sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg.