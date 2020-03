Corona-Ärger um Luka Jovic : „Hey Junge, willst du uns alle töten?“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Es tue ihm aber auch „leid, dass ständig über mich und nicht die Hauptakteure im Kampf gegen die Krise geschrieben wird, nämlich die Ärzte und alle, die im Gesundheitswesen arbeiten.“ Der 22 Jahre alte Jovic war vor einer Woche nach der Aussetzung des Spielbetriebs in Spanien nach Serbien geflogen, wo er sich für zwei Wochen in eine häusliche Quarantäne begeben sollte. Medienberichten zufolge soll der Nationalspieler aber am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt Belgrad feiern gegangen sein, wofür ihm nun unter anderem eine Strafanzeige droht.

„In Spanien darf man in Apotheken einkaufen, was hier nicht der Fall ist“, schrieb Jovic. „Ich entschuldige mich bei allen, wenn ich mich in irgendeiner Weise in Gefahr gebracht habe. Ich hoffe, dass wir gemeinsam all dies überwinden können. All meine Unterstützung für Serbien!“, schrieb der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt weiter.

Er bediente sich aus Sicht von Regierungschefin Brnabic alle gängigen Klischees bezüglich Fußballstars: „Sie verdienen Millionen und ignorieren derart wichtige Anweisungen.“ Vucic drohte seinem prominenten Landsmann sogar mit der Polizei. „Wenn er sein Appartement unerlaubt verlässt, wird er verhaftet. Es sollte ihm dann klar sein, dass die Leben der Menschen hier wichtiger als seine Millionen sind“, erklärte das Staatsoberhaupt. Derzeit darf man in Serbien sein Haus zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr nur im Notfall verlassen.

Auch die serbischen Medien zeigten sich empört über die Ignoranz des Nationalspielers und WM-Teilnehmers von 2018. „Hey Junge, willst du uns alle töten?“, fragte das Belgrader Boulevardblatt „Kurir“, Meinungsführer in Serbien. Nach seiner Rückkehr in die spanische Hauptstadt dürfte Jovic eine saftige Geldstrafe drohen. Bei Real hat der Torjäger ungeachtet seines Vertrags bis 2025 ohnehin schlechte Karten.

Mehr zum Thema 1/

Erwartet wurde von Jovic, mittelfristig Karim Benzema als zentralen Stürmer abzulösen. Diesem Druck jedoch hielt er in seiner ersten Saison bei den Spaniern nicht stand. Jovic kam lediglich auf zwei Torerfolge, bei gerade einmal der Hälfte aller Partien kam er zum Einsatz. Spekuliert wird bereits über einen Wechsel zum SSC Neapel.

Derzeit ist aber ohnehin an Fußball aktuell noch nicht zu denken. Der spanische Rekordmeister hatte seine komplette Fußball-Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem es einen positiven Test auf das Coronavirus bei einem Basketballer des Vereins gegeben hatte. Der Spielbetrieb in der spanischen Top-Liga ist vorerst ausgesetzt.