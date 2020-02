Aktualisiert am

Fußball in Spanien : Real Madrid im Pokal-Viertelfinale ausgeschieden

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist im Viertelfinale des nationalen Pokals überraschend an Real Sociedad San Sebastián gescheitert. Das Team um Nationalspieler Toni Kroos unterlag am Donnerstag im heimischen Bernbéu-Stadion nach einer spektakulären zweiten Halbzeit 3:4 (0:1).

Ausgerechnet der eigene Leihspieler, Norweger Martin Ödegaard, sorgte in der 22. Minute für den Pausenrückstand von Real Madrid. In der zweiten Hälfte trafen zudem der ehemalige Dortmunder Alexander Isak mit einem Doppelpack (54./56.) und Mikel Merino (69.) nach Vorlage von Isak und bestraften so das fahrlässige Defensivverhalten von Real. Bei einem weiteren Treffer stand Isak knapp im Abseits.

Für die Hausherren traf Marcelo (59.) zum zwischenzeitlichen 1:3. In die folgende Drangphase der Gastgeber hinein traf der kurzzeitig ebenfalls für Borussia Dortmund aktive Merino zur scheinbaren Entscheidung. Der überragende Isak durfte danach den Platz verlassen. Nach einem nicht anerkannten Real-Tor von Vinicius Junior (79.) verkürzten Rodrygo (81.) und Nacho (90.+3), der Ausgleich gelang dem Liga-Spitzenreiter gegen den Tabellen-Achten nicht mehr. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt betont, Isaks Weg genau zu verfolgen. Die Dortmunder besitzen angeblich eine Rückkaufoption.

Der FC Valencia, der den spanischen Königspokal im vorigen Jahr geholt hatte, war bereits am Mittwoch im Viertelfinale gegen den FC Granada ausgeschieden. Im Halbfinale steht zudem Zweitligist Mirandes.