Fernduell mit Barcelona : Real Madrid nach Sieg gegen Mallorca wieder Spitze

Aktualisiert am

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in Spaniens La Liga geht weiter: Real Madrid zieht wieder an Barcelona vorbei. Beide Fußballklubs haben die gleiche Punktzahl.

Real Madrid hat im spannenden Titelduell mit dem punktgleichen Erzrivalen FC Barcelona wieder die Tabellenführung in der Primera Division erobert. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane und dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann am späten Mittwochabend gegen Aufsteiger RCD Mallorca mühelos mit 2:0 (1:0). Die Treffer für den Fußball-Rekordmeister aus der spanischen Hauptstadt erzielten Vinicius Junior (19. Minute) und Sergio Ramos (56.). Kroos wurde in der 62. Minute für Eden Hazard eingewechselt.

Der FC Barcelona hatte sich am Dienstagabend zu einem 1:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao gemüht. Beide Titelkandidaten haben nach dem 31. Spieltag 68 Punkte.

Wegen direkten Duells vorn

Real wird in Spanien trotz der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz (+38) als Spitzenreiter geführt, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt. Nach einem torlosen Unentschieden im Hinspiel in Camp Nou hatte Real das Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu mit 2:0 für sich entschieden.