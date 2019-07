Testspiel in Amerika : Real Madrid kassiert sieben Tore und verliert Jovic

So hatten sich die „Königlichen“ das nicht vorgestellt. In einem Testspiel gegen Stadtrivale Atlético blamiert sich die Elf von Zinedine Zidane. Dazu kommt Verletzungspech in einer hitzigen Partie mit zwei Roten Karten.

Atlético Madrid hat den ewigen Stadtrivalen Real bei einem Test in New York mit 7:3 (5:0) abgefertigt. Gleich vier Treffer erzielte Diego Costa, zur Pause stand es vor 57.714 Zuschauern im MetLife Stadium schon 5:0. Sowohl Costa als auch Reals Daniel Carvajal sahen nach der Pause in einer hitzigen Begegnung die Rote Karte. Real Madrid beendet seine Amerika-Reise mit zwei Niederlagen und einem Sieg. Für Atletico war es der zweite Erfolg im zweiten Spiel. Der spanische Meisterschaftszweite trifft am Mittwoch auf das Allstar-Team der nordamerikanischen MLS.

Das erste Duell der spanischen Topklubs Atlético und Real außerhalb von Europa entwickelte sich für Real-Trainer Zinedine Zidane zu einem völlig verkorksten Abend. Der von Eintracht Frankfurt geholte Stürmer Luka Jovic musste nach einem Zusammenprall mit Atlético-Torwart Jan Oblak schon nach einer halben Stunde wegen einer Verletzung am linken Knöchel ausgewechselt werden. Wie schlimm die Blessur ist und ob der Serbe länger fehlt, war zunächst unklar.

„Ich mache mir keine Sorgen, es war nur ein Vorbereitungsspiel, aber es tut weh“, sagte Zidane: „Man spielt nicht, um zu verlieren. Es war ein schlechtes Spiel. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, was falsch gelaufen ist, um sicherzustellen, dass das nicht noch einmal passiert. Sie waren in jeder Hinsicht besser, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.““

Neben Costa (1., 28., 45., 51. Minute) überzeugte bei Atletico auch der 19 Jahre alte Joao Felix. Der für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtete Portugiese erzielte sein erstes Tor (8.) für Atletico, zudem waren Angel Correa (19.) und Vitolo (70.) erfolgreich. Für Real betrieben nach dem 0:6-Rückstand Nacho (59.), Karim Benzema (85.) und Javi Hernandez (89.) Schadensbegrenzung.

Bei Real kam Gareth Bale nach 62 Minuten ins Spiel, dabei soll der Abschied des Walisers kurz bevorstehen. Wie die spanische Sporttageszeitung „Marca“ berichtete, hänge der Transfer des zuletzt umstrittenen Flügelstürmers zum chinesischen Erstligaverein Jiangsu Suning nur nach an Details. Der Klub wolle den 30-Jährigen für drei Jahre verpflichten und ihm ein Jahresgehalt von 22 Millionen Euro zahlen.

Bale war 2013 für die damalige Weltrekordsumme von 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt, er passte aber zuletzt nicht mehr in das System von Trainer Zinedine Zidane. Jiangsu Suning ist einer der wirtschaftlich leistungsstärksten Klubs in der chinesischen Super League und gehört der mächtigen Suning-Unternehmensgruppe, die auch 70 Prozent des italienischen Renommierklubs Inter Mailand kontrolliert.