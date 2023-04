Was die Atmosphäre rund um RB Leipzig vor dem Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) angeht, gab Marco Rose einen detaillierten Einblick. „Wir sind jetzt nicht jubelnd durch das Trainingszentrum gelaufen. Wir haben die Stimmung um uns herum wahrgenommen“, sagte der Trainer. Der Grund für die negative Haltung ist klar: „Wir haben zu wenige Erfolgserlebnisse“, sagte Rose. Das 0:3 am vergangenen Wochenende gegen Mainz kulminierte dann sogar in einem Wunsch, der bis dahin eher selten vom Leipziger Publikum erklang. „Wir wollen euch kämpfen sehen“, riefen jene Zuschauer, die sich noch nicht vorzeitig auf den Heimweg gemacht hatten.

Das war unter verschiedenen Aspekten ungewöhnlich, allein schon weil RB keiner dieser typischen Blut-Schweiß-und-Tränen-Klubs ist, dessen Identität auf sogenannten Grundtugenden wie Kampfkraft und Willensstärke beruht. In Leipzig verstand man sich von der Attitüde her eher als ein moderner Techkonzern. Jung, innovativ und immer auch ein wenig vorausschauender als die Konkurrenz. Nun aber sehnen sich die treusten Anhänger plötzlich nach dem profansten aller Mittel. Was ein bisschen so klingt, als würde ein Konzertpublikum vom Pianisten plötzlich einen Satz Liegestütze einfordern.