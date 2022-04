Begehrter Leipziger Profi : Die neue Lust des Konrad Laimer

Wer Konrad Laimer dieser Tage die Laune verhageln will, der fragt ihn nach seiner beruflichen Zukunft. Dann winkt der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler von RB Leipzig ab oder verzieht gequält das Gesicht. „Lasst mich bloß damit in Ruhe“, soll das heißen, auch wenn er das nicht so direkt sagen würde. Konrad Laimer ist ein höflicher Mensch. Auf dem Fußballfeld ist er darüber hinaus auch noch äußerst erfolgreich. Ja, Laimer ist in der Form seines Lebens, das lässt sich ohne Übertreibung behaupten. Aber auch das würde er so nicht sagen. Laimer ist ein zurückhaltender Mensch.

Aus seinem Mund klingt das eher so: „Ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut und habe wieder sehr viel Spaß und genieße die Phase sehr.“ Spaß haben und genießen kann nur jemand, der auch andere Zeiten kennt. Der weiß, dass es nichts Selbstverständliches ist, gesund und leistungsfähig zu sein.

In der vergangenen Saison hatte Laimer keinen Spaß, da verpasste er wegen eines Knochenödems fast die komplette Spielzeit. Nur dreimal stand er in der Bundesliga auf dem Platz. „Das letzte Jahr war schon nicht einfach für mich. In so einer Zeit lernt man seinen Körper besonders gut kennen und weiß es umso mehr zu schätzen, welches Gut deine Gesundheit ist. Die Zeit hat mich persönlich auch stärker gemacht“, sagt er.

So stark, dass er im Frühjahr 2022 zur zentralen Figur im Spiel von RB Leipzig geworden ist. Unter Trainer Domenico Tedesco ist Laimer auf der Position vor der Abwehrkette gesetzt. Von dort aus treibt er an, läuft Räume zu, dirigiert seine Mitspieler, spielt Pässe, gibt Vorlagen und trifft selbst. Kurzum: Er macht alles, was zu einem erfolgreichen Fußballspiel gehört.

Begehrt auf dem Transfermarkt

Dass er ziemlich viele Dinge ziemlich gut kann, war schon vorher bekannt. Sonst hätte Leipzig ihn nicht 2017 im Alter von 20 Jahren aus der Filiale in Salzburg geholt. Das mit dem Torschießen ist aber neu. Vorher kam er in vier Spielzeiten auf bescheidene drei Treffer, dieses Jahr sind es allein schon vier. Beim 4:1 in Dortmund schoss er zwei Tore und wurde als überragender Mann auf dem Platz bejubelt.

Solche Leistungen haben Laimer zu einem begehrten Objekt auf dem Transfermarkt gemacht. Sein Vertrag mit RB Leipzig läuft im Sommer 2023 aus, angeblich haben der FC Bayern, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur und der FC Liverpool größeres Interesse. Nur wie gesagt, äußern möchte sich Laimer dazu nicht. Man muss ihm schon glauben, wenn er sagt, sich erst in einigen Wochen konkrete Gedanken über seine Zukunft machen zu wollen. Jetzt sei dafür einfach nicht der richtige Zeitpunkt, und das stimmt ja auch.

Mit RB Leipzig steht Laimer vor entscheidenden Spielen. Bisher haftet seiner Zeit dort der Makel an, noch nichts gewonnen zu haben. Keine Pokale, keine Medaillen. Das könnte sich nun ändern, und zwar gleich doppelt. Am 21. Mai bestreitet die Mannschaft in Berlin das Finale um den DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und in der ARD). Nach zwei verlorenen Endspielen 2019 und 2021 soll es nun endlich klappen.

Und dann ist da ja noch die Europa League, auch in diesem Wettbewerb könnte RB triumphieren. Zwar steht man dort erst im Halbfinale, aber in den beiden Spielen gegen die Glasgow Rangers gilt Leipzig als Favorit. Zuerst kommt es an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL+) in Leipzig zum Aufeinandertreffen, ehe in sieben Tagen das Rückspiel in Glasgow ansteht.

Gestartet war Leipzig ursprünglich in der Champions League, dort reichte es in einer Gruppe mit Manchester City und Paris Saint-Germain aber nicht fürs Weiterkommen. Als Dritter qualifizierte sich RB immerhin für die Europa League. „In der Gruppenphase der Champions League wäre mit etwas mehr Matchglück auf jeden Fall mehr drin gewesen, denn wir haben auf dem Niveau schon gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Nicht viele Mannschaften können von sich behaupten, dass sie drei Tore bei Manchester City geschossen haben. Am Ende haben uns in der Hinrunde aber die Konstanz und die Ergebnisse gefehlt“, sagt Laimer.

Mit der Konsequenz, dass Trainer Jesse Marsch durch Tedesco ersetzt wurde. Tedesco verordnete der Mannschaft einen dominanteren, offensiveren Stil, der auch Laimer zuträglich ist. „Unser Spiel kommt mir entgegen, da ich in bestimmten Situationen auch mal vorne reinstoßen kann, die Potential für Abschlussaktionen haben“, sagt Laimer. Seine Hauptaufgabe sei das Torschießen zwar nicht, aber gewöhnen könne er sich daran schon, findet er. In der Europa League hat er bisher noch nicht getroffen. Das soll sich nun ändern. Einen besseren Zeitpunkt als das Halbfinale könnte es dafür kaum geben.