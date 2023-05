Wichtige Spiele in Freiburg : Die Krux am Leipziger Geschäftsmodell

Für die Reise nach Freiburg hat Christopher Nkunku mindestens einen roten Luftballon eingepackt. Vielleicht auch zwei oder drei, sicher ist sicher. Wer weiß schon, wie viele Tore der Franzose schießt im DFB-Pokal-Halbfinale beim SC an diesem Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky)? Sicher ist nur, dass Nkunku nach jedem Treffer einen Ballon aufpusten möchte. Zum Gruß an seinen kleinen Sohn. Der sitzt daheim auf der Couch und schaut dem Papa von dort aus zu.

Bald wird Familie Nkunku aus Leipzig fortgehen, die Umzugskartons stehen schon bereit. Das hatte Marco Rose am vergangenen Wochenende verraten, nachdem Nkunku der entscheidende Treffer zum 1:0 gegen die TSG Hoffenheim gelungen war. Anschließend sprach der Trainer von RB Leipzig: „Das sollte ihm einen Schub geben, für seine letzten gemeinsamen Wochen mit uns“.

So freizügig Roses Worte im ersten Moment auch daherkamen, eine Überraschung waren sie nicht. Vielmehr stellten sie nur eine Bestätigung dessen dar, was ohnehin seit Monaten vermutet wurde. Der französische Nationalspieler verlässt RB. Mit großer Wahrscheinlichkeit zieht es ihn nach London zum FC Chelsea, im Gespräch ist eine Ablöse um die 60 Millionen Euro.

Was wird aus Olmo und Gvardiol?

Nkunkus Abschiedstournee beginnt also offiziell mit zwei Vorstellungen in Freiburg. Nach dem Pokal-Halbfinale treffen beide Mannschaften am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) an gleicher Stelle abermals aufeinander. Dann geht es um wichtige Punkte beim Kampf um die Qualifikation für die Champions League. Freiburg liegt derzeit zwei Punkte vor RB. Leipzig muss als Tabellenfünfter unbedingt noch einen Platz gut machen, um im nächsten Jahr wieder beim wichtigsten europäischen Wettbewerb mitmachen zu können.

Der Ausgang der beiden Spiele in Freiburg wird mitentscheidend dafür sein, ob sich Nkunku weitere Hochbegabte anschließen und Leipzig in unbekannte Richtung verlassen. Bei Dani Olmo ist bekannt, dass ihm neben einer reichlichen Entlohnung vor allem die sportliche Perspektive wichtig ist. Zum Anspruch des Spaniers gehört die Teilnahme an der Champions League und das Gewinnen von Pokalen. Olmo möchte Titel gewinnen, wenn nicht in Leipzig, dann eben anderswo.

Genauso sieht es im Fall von Josko Gvardiol aus, der mit seinen starken Leistungen das Interesse diverser Spitzenklubs aus England auf sich gezogen hat. Das ist die Krux am Leipziger Geschäftsmodell. RB mag inzwischen ein anerkannter Zwischenstopp für internationale Spitzentalente sein. Bleiben die Erfolge aus, zieht es diese Spieler aber schneller fort, als es Leipzigs Sportchef Max Eberl lieb sein kann.

Eberl und seine helfende Hand Rouven Schröder können sich über mangelnde Beschäftigung ohnehin nicht beschweren. Sie sind gezwungen, einen größeren sportlichen Umbruch zu moderieren, vielleicht den größten überhaupt seit der Leipziger Zugehörigkeit zur Bundesliga. Nkunkus Abschied ist sicher, der von Konrad Laimer in Richtung FC Bayern dürfte bald verkündet werden.

Sollten Olmo und Gvardiol folgen, würde RB seine vier qualitativ hochwertigsten Fußballspieler auf einmal verlieren. Damit zumindest im Fall der beiden letztgenannten eine Resthoffnung besteht, benötigt Leipzig Tore. Und Luftballons. Zum Aufblasen. Für Christopher Nkunku.