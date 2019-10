EM-Qualifikation : Rassismus-Skandal bei England-Partie in Bulgarien

Weil sich bulgarische Anhänger rassistisch äußern und den Hitlergruß zeigen, wird der 6:0-Sieg von England in der EM-Qualifikation in Sofia zur Nebensache. Mehrfach steht die Partie vor dem Abbruch. Nun fordert der englische Verband Konsequenzen.

Der englische Fußball-Verband FA hat nach den rassistischen Vorfällen beim EM-Qualifikationsspiel in Sofia Untersuchungen durch die Uefa gefordert. Das schrieb die FA am Montagabend nach dem 6:0-Sieg in Bulgarien. „Wie wir bedauerlicherweise wissen, ist es nicht das erste Mal, dass unsere Spieler von dieser Art Missbrauch betroffen sind“, hieß es in einer Mitteilung.

Das Spiel war in der ersten Halbzeit zweimal wegen rassistischer Äußerungen von bulgarischen Zuschauern unterbrochen worden. Der Schiedsrichter warnte über den Stadionsprecher mehrfach vor dem Abbruch der Partie. Er brachte die Partie jedoch zu Ende.

Bulgarische Zuschauer waren zuvor in den Spielen gegen Tschechien und Kosovo im Juni durch rassistische Entgleisungen auffällig geworden. Als Strafe dafür hatte die Uefa unter anderem für das Spiel gegen England Teile der Tribüne geschlossen.

Englische Spieler hatten vor der Begegnung gedroht, den Rasen bei rassistischen Vorfällen gegen einen Spieler zu verlassen. Das taten sie allerdings nicht und erzielten ein müheloses 6:0 (4:0). Marcus Rashford (7.), Ross Barkley (20., 32.), Raheem Sterling (45., 69.) und Harry Kane (85.) schossen die Tore.

England führt in der Tabelle der Gruppe A mit 15 Punkten vor Tschechien (12). Im zweiten Montag-Spiel der Gruppe gewann die Kosovo-Auswahl 2:0 (2:0) gegen Montenegro und hat als Dritter mit elf Zählern noch gute Chancen, sich erstmals für die EM zu qualifizieren.