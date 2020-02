Rassismus bei Schalke-Spiel : „Kein Verständnis für Vollidioten dieser Art“

Hertha-Kapitän Niklas Stark hat sich nach den Rassismus-Vorwürfen rund um das Pokalspiel beim FC Schalke 04 für ein Signal des deutschen Fußballs ausgesprochen. Sein Teamkollege Jordan Torunarigha war beim Pokal-Aus der Berliner am Dienstagabend nach Angaben von Trainer Jürgen Klinsmann von Zuschauern rassistisch beleidigt worden. „Wenn ich mich da auch nur ein bisschen hineinversetze, kommt mir schon alles hoch und ihn trifft es noch viel mehr“, sagte Nationalspieler Stark auf der Internetseite von Hertha BSC. „Sowas geht gar nicht, das würde zumindest auch teilweise erklären, was da noch passiert ist. Da müssen wir als Mannschaft, als Verein, eigentlich die ganze Bundesliga hinter ihm stehen! Man muss sich ganz klar davon distanzieren, das ist kein Verhalten.“

Die Berliner berichteten, dass sie Schiedsrichter Harm Osmers bei der 2:3-Niederlage in der Verlängerung auf die Beleidigungen hingewiesen hätten. Torunarigha war in der Verlängerung (102. Minute) vom Platz gestellt worden. Er war unabsichtlich mit Schalkes Trainer David Wagner zusammengestoßen und hatte einen Getränkekasten zu Boden geworfen. „Es war ja kaum zu übersehen, nach dem Spiel und vor der Verlängerung, wie er da aussah und dass es ihn mitgenommen hat“, sagte Stark über Torunarigha. Nachdem Wagner dem Hertha-Profi nach eigener Aussage aufhelfen wollte, sah dieser von Osmers nach Videobeweis die Rote Karte und musste den Innenraum verlassen.

Nach dem Krimi zwischen Schalke und Hertha redete kaum noch jemand über Fußball. „Der Junge ist beleidigt worden“, sagte Hertha-Trainer Klinsmann nach dem 2:3 nach Verlängerung: „Wir haben den Schiedsrichtern gesagt, dass sie ihn schützen müssen.“ Nationalspieler Stark sprach am Abend in den Katakomben von „Affenlauten“ und bestätigte: „Es gab rassistische Beleidigungen von der Tribüne. Jordan ist ein emotionaler Spieler. Wenn so etwas passiert, wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet. Sowas geht nicht. Das ist menschlich ganz abstoßend.“ Zu den Vorfällen soll es in der zweiten Halbzeit gekommen sein.

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bat beim Deutsch-Nigerianer um Entschuldigung und fand deutliche Worte. „Da gibt es null Toleranz. Mir fehlt jegliches Verständnis für Vollidioten dieser Art“, sagte Schneider und kündigte an: „Wir werden alles dafür tun, dass wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ausfindig machen und mit Konsequenzen belegen.“ Ähnliches sagte Trainer David Wagner: „Ich habe mit dem Jungen nicht selber gesprochen, er war schon im Bus. Aber ich habe für mich, beziehungsweise stellvertretend für Schalke 04 dafür gesorgt, dass er weiß, dass wir uns dafür entschuldigen möchten“, berichtete Wagner: „Das geht nicht, das bauchen wir nicht, das wollen wir nicht.“

Torunarigha habe „auf dem Platz geweint und wollte aufhören“, berichtete Schalkes Siegtorschütze Benito Raman: „Ich habe ihm Mut zugesprochen und gesagt, dass er weitermachen soll.“ In der Verlängerung sah der sichtlich aufgebrachte Hertha-Verteidiger die Gelb-Rote Karte (100. Minute): Nach einer Attacke von Omar Mascarell hatte er am Spielfeldrand eine Getränkekiste auf den Boden geworfen. „Da braucht man dann Fingerspitzengefühl und muss ihm nicht später in der Situation noch die zweiten Gelbe Karte geben“, klagte Klinsmann mit Blick auf Torunarighas Platzverweis.

Schalke-Trainer Wagner, der Torunarigha leicht festhielt, bekam nach Videobeweis die Rote Karte (102.). „Ich habe null Erklärung für die Rote Karte“, sagte Wagner in der Pressekonferenz, als er nach den Gründen für seinen Ausschluss gefragt wurde. „Der Schiedsrichter hat mir erklärt, dass ich den Spieler am Nacken gepackt habe. Aber ich wollte nur dafür sorgen, dass er die Balance wiederfindet.“

Darüber hinaus entschuldigte sich Wagner im Namen des FC Schalke bei den Berlinern und dem dunkelhäutigen Abwehrspieler mit nigerianischen Wurzeln, sollte dieser rassistisch beleidigt worden sein. Wenn so was aufkommt, „ist da in der Regel auch was dran“, sagte Wagner. „Da bin ich ganz bei Jürgen. So etwas gehört sich nicht. Dafür möchte ich mich im Namen von Schalke 04 bei Hertha und dem Jungen entschuldigen. Ich habe die Rufe nicht gehört, aber so was gehört sich nicht“, sagte Wagner. Für die Zuschauer, die Torunarigha beleidigten, forderte er schnelle Konsequenzen: „In England wird derjenige sofort gepackt und dann raus“, berichtete der Coach, der von 2015 bis 2019 Huddersfield Town trainierte. Wagner fügte an: „Am Ende müssten beide Mannschaften, beide Offizielle und der Schiedsrichter das mitbekommen. Und wenn wir dann sagen, wir kicken nicht weiter, dann kicken wir nicht weiter. Da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Aber das musst du 'während' mitbekommen und nicht 'danach'. Danach kannst du dich nur dafür entschuldigen.“

Italien will unterdessen mit innovativer Technologie den Rassismus in den Fußball-Stadien bekämpfen. So kündigte Sportminister Vincenzo Spadafora im Parlament die Einführung von Videoüberwachungskameras mit Gesichtsidentifizierung und eines speziellen Radarsystems an, mit dem die Ortung rassistischer Gesänge sichergestellt werden soll. Ziel sei die Identifizierung rassistischer Problemfans, sagte Spadafora. Die neue Technologie soll ab dem Auftaktspiel der Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei im Olympiastadion in Rom am 12. Juni eingesetzt werden.

Auch die Sicherheitsvorkehrungen in den Fankurven sollen verschärft werden. „Wir haben eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Fußballverbandes und des Innenministeriums gebildet, damit wir bald die neue Technologien testen können“, betonte der Sportminister. Außerdem will die italienische Regierung Sensibilisierungskampagnen in den Schulen zur Bekämpfung von Diskriminierung in die Wege leiten. In den vergangenen Monaten waren in Italien mehrere Spiele wegen rassistischer Vorfälle unterbrochen worden.