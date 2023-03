Randal Kolo Muani hat die Prüfung bestanden. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hatte die ganze Woche geheim halten wollen, wen er als Sturmspitze aufstellen würde: Rekordtorschütze Olivier Giroud oder Newcomer Kolo Muani? Beim Start in die Europameisterschafts-Qualifikation am Freitagabend gegen die Niederlande (4:0) in Saint-Denis stand erwartungsgemäß Kolo Muani in der Startelf. Damit hat der Stürmer der Frankfurter Eintracht eine rundum erfolgreiche Woche im Rahmen der französischen Nationalmannschaft abgeschlossen.

Obwohl einige Beobachter befürchtet hatten, dass er nach seiner verpassten Riesenchance in den allerletzten Sekunden der Nachspielzeit in der Verlängerung beim WM-Finale am 18. Dezember, als er an Argentiniens Schlussmann Emiliano Martinez scheiterte, danach mit seinem Verein einbrechen würde. Sie lagen völlig falsch. Was in seiner Heimat für eine Mischung aus Bewunderung und Respekt sorgt.