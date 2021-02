Hasenhüttl und das zweite 0:9 : „Was soll ich sagen? Es ist grausam“

„We did it again, eh?“: Ralph Hasenhüttl muss schon wieder ein 0:9 erklären. Bild: dpa

Es war ein bisschen wie in einem Fußballmärchen: Vergangene Saison verlor der FC Southampton in der Premier League gegen Leicester City 0:9 – eine schreckliche Blamage, die normalerweise den Rauswurf des Trainers nach sich zieht. Aber der Verein hielt an Ralph Hasenhüttl fest, die Mannschaft rückte enger zusammen und startete später so gut in die nun laufende Saison, dass sie in der Tabelle zwischenzeitlich bis auf die Europapokalplätze kletterte. Ein Triumph von Vernunft und Vertrauen über die unbarmherzigen Mechanismen des Profifußballs; Southampton hatte den Rückschlag auf seine Art verarbeitet und war gestärkt aus der Krise hervorgegangen.

Bis es in dieser Woche wieder passierte. Am Dienstag hat Southampton bei Manchester United wieder 0:9 verloren. Seit der Einführung der Premier League in den frühen 1990er Jahren hat nur dreimal eine Mannschaft in England so hoch verloren: 1995 ging Ipswich Town gegen Manchester United 0:9 unter, im Oktober 2019 und Anfang dieser Woche war jeweils der FC Southampton das Opfer. Hasenhüttl, der erste österreichische Cheftrainer eines Premier-League-Vereins, war das Entsetzen im Fernsehinterview direkt nach dem Spiel anzusehen. Die Baseballkappe tief in die Stirn gezogen und mit leiser Stimme sagte er: „We did it again, eh?“ – wir haben es schon wieder getan.