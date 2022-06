Trainer verzückt Österreich : Der Guru und Zauberer Ralf Rangnick

Es lief die zweite Halbzeit im Nations-League-Spiel Österreich gegen Dänemark am vorigen Montag, da gab der Kommentator im ORF-Fernsehen sozusagen seinen Segen für eine Personalie, die zunächst keineswegs unumstritten gewesen war. Man müsse Peter Schöttel, dem Sportdirektor des Österreichischen FußballBundes (ÖFB), dazu gratulieren, dass er „diesen Trainer-Guru“ geholt habe. Gemeint war damit Ralf Rangnick, seit Mai Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft.

Erst an zwei Spielen stand der Schwabe an der Seitenlinie, eines wurde gewonnen, eines ging verloren. Aber so durchwachsen die Startbilanz in den nackten Zahlen aussieht, so restlos hat Rangnick die Stimmung der Fußballfreunde in Österreich bereits auf seine Seite gebracht. Und wenn die dritte Partie unter seiner Ägide an diesem Freitag (20.45 Uhr bei DAZN) nicht katastrophal anders verlaufen sollte, dann ist selbst in diesem wetterwendischen Geschäft keine Abkehr zu erwarten. Denn Österreich hat hier nichts zu verlieren, es geht im heimischen Ernst-Happel-Stadion von Wien gegen den mit Superstars gespickten Weltmeister Frankreich.