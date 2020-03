Sportpsychologe Oliver Stoll : Was machen Geisterspiele mit Fußball-Profis?

Immer mehr Fußballspiele müssen wegen der Coronavirus-Pandemie unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. So auch das Achtelfinale der Europa League an diesem Donnerstag zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel (18.55 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei DAZN). Oliver Stoll, Professor für Sportpsychologie an der Universität Halle-Wittenberg, erklärt gegenüber der F.A.Z., worin die Schwierigkeiten bei solchen Geisterspielen für Profis liegen.

Europa League Liveticker

Was verändert ein Geisterspiel in den Köpfen der Spieler?

Fußballspieler sind an sich ja verwöhnt, weil sie immer vor vollen Stadien spielen. Sie trainieren aber ohne Publikum, insofern sind sie den Wechsel durchaus gewöhnt. Die Umstellung in diese Richtung ist sicher leichter als für Sportler, die kein Publikum gewöhnt sind und plötzlich vor vollem Haus antreten. Trotzdem ist es wichtig, dass sie fokussiert bleiben, so eine ruhige Stadionatmosphäre kann ja auch vermitteln: Naja, es ist ja nur Training. Vielleicht war Dortmund in Paris so ein Beispiel. Denen hat die Spannung gefehlt, sie haben Fehler gemacht, nicht genug Druck auf den Platz gebracht. Es könnte so sein, dass es damit zu tun hatte, dass der Körper nicht so gepusht war, wie wenn die Emotionen voll dabei sind. Ich muss aber auch sagen: Wir bewegen uns da im spekulativen Raum.