Der spanische Torhüter von Paris Saint-Germain, Sergio Rico, befindet sich nach einem Reitunfall in „ernstem“ Zustand. Bild: AFP

Noch am Samstag saß Rico beim Remis von PSG gegen Racing Straßburg auf der Bank und feierte den Gewinn der Meisterschaft. Am Sonntag kam er per Hubschrauber in ein Krankenhaus.