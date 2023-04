Zu selten da, zu leise, zu nachsichtig: Nie war in Paris die Kritik an Nasser Al-Khelaifi größer. Es spricht nicht viel dafür, dass es um ihn und den Klub künftig ruhiger wird. Was ist sein größtes Problem?

Seit Neuestem trägt Nasser Al-Khelaifi einen neuen Spitznamen in Frankreich. Nach den beiden Niederlagen im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München vor fünf Wochen wird der Präsident von Paris Saint-Germain immer öfter „Nasser à rien“ („Nasser dient zu nichts“) genannt. Seit dem Sommer 2011 ist er der Boss des französischen Meisters. Noch nie stand er dermaßen in der Kritik wie in diesen Tagen.

In der französischen Hauptstadt wird ihm immer wieder vorgeworfen, zu selten anwesend zu sein. Er weilt eher in Doha, London oder New York als in Paris. Beim eminent wichtigen Sieg in Nizza (2:0) am vergangenen Samstag in der französischen Liga an der Côte d’Azur saß er überraschend auf der Tribüne. Al-Khelaifi nutzte die Zeit, um etliche Einzelgespräche mit Spielern zu führen.