„Staatliche Lynchjustiz“ : Früherem iranischen Fußballprofi droht Hinrichtung

Weil Amir Nasr Azadani die Freiheitsbewegung in Iran unterstützt hat, droht ihm in seiner Heimat nun die Todesstrafe. Menschenrechtsaktivisten sprechen von einer „Lynchjustiz gegen die eigene Bevölkerung“.

Amir Nasr Azadani, früherer Profi des iranischen Spitzenklubs Tractor Täbris und weiterer Erstligaklubs, muss fürchten, wegen der Unterstützung der Freiheitsbewegung in Iran zum Tode verurteilt zu werden. Die Justiz der Islamischen Republik wirft dem am 18. November in Isfahan verhafteten, 26 Jahre alten Azadani „Kriegführung gegen Gott“ vor.

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro erklärte sich auf Twitter solidarisch mit dem Spieler. FIFPro sei angesichts der Berichte „ge­schockt und angeekelt“ angesichts der Vorwürfe, nachdem Amir Nasr Azdani sich „für Frauenrechte und Grundrechte in seinem Heimatland eingesetzt“ hat. Unter den früheren und heutigen Profis, die sich für Azadani einsetzen, sind Ali Karimi, Mehdi Mahdavikia, Ali Gholizadeh, Masoud Shojaei, Javad Nekounam, Saeid Ezatolahi und der Leverkusener Stürmer Serdar Azmoun.

„Muharaba“, Kriegführung gegen Gott, ist einer der schwersten Vorwürfe der Scharia. In den vergangenen Tagen sind in Iran Mohsen Shekari und der Amateurringer Majid Reza Rahnavard mit dieser Begründung gehängt worden, beide im Alter von 23 Jahren. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der die Verurteilungen vollstreckt worden, warnen iranische Fußballspieler, dass auch das Leben des früheren U-21-Nationalspielers Azadani in akuter Gefahr sei, auch wenn noch keine Verurteilung vorliegt.

Azadani, dessen Karriere durch eine schwere Verletzung vor zwei Jahren ab­riss, war im November in Isfahan verhaftet worden. Die Justiz behauptet, er sei an der Tötung von drei Regierungs­beamten beteiligt gewesen. Auch She­kari und Rahnavard waren Angriffe auf Sicherheitskräfte vorgeworfen und Ge­ständnisse abgezwungen worden. Hadi Ghaemi, der Direktor des Iran Center for Human Rights in New York, sagte gegenüber der CNN-Interviewerin Christiane Amanpour, die Islamische Republik Iran vollstrecke „staatliche Lynchjustiz gegen die eigene Bevölkerung“.