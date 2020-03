Proteste gegen DFB und DFL : Frankfurter Fans im Fokus

Das Pokalspiel der Frankfurter Eintracht gegen Werder Bremen an diesem Mittwoch (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky) findet statt – wenn nicht plötzlich wieder wie in Salzburg ein Orkantief heraufzieht. Wegen des Coronavirus wird die Begegnung in der WM-Arena jedenfalls nicht abgesagt. Wie aus dem Gesundheitsamt zu hören war, besteht keine Notwendigkeit, die Begegnung zu verschieben oder nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Die Eintracht-Fans dürfen also dabei sein – wenn sie denn nicht freiwillig auf ihre Anwesenheit auf den Tribünen verzichten wie die Dauerkartenbesitzer des Stehplatzbereichs der Nordwestkurve im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin.

Mit ihrem Nichterscheinen wollten sie gegen die Montagsspiele im Speziellen, aber vor allem grundsätzlich gegen die Fußballpolitik des DFB und der DFL protestieren – Stichworte: Kommerzialisierung, Kollektivstrafen. Mit Demonstrationen gegen das Fußball-Establishment durch die aktive Fanszene der Eintracht ist auch an diesem Mittwoch gegen Werder zu rechnen. In welcher Form sie stattfinden werden, ist die spannende Frage. Vieles ist vorstellbar, nachdem am Wochenende in der Bundesliga eine Verschärfung des Konfliktes eingetreten ist. Bis hin zur Provozierung eines Spielabbruchs, für den durch die Anwendung des sogenannten Dreistufenplans am vergangenen Liga-Spieltag quasi eine Verhaltens-Anleitung gegeben wurde.

Was die Europäische Fußball-Union entwickelt hatte, um rassistischem und ausgrenzendem Verhalten der Zuschauer im Stadion Einhalt zu gebieten, wurde nun bei Beleidigungen in Wort, Bild und Schrift gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp und im Meppener Stadion bei noch nicht mal ehrenrühriger Kritik an den Verbänden eingesetzt. Stufe eins: Spielunterbrechung und Lautsprecherdurchsage, Stufe zwei: Spieler verlassen für einige Minuten das Spielfeld. Stufe drei: Spielabbruch.

Am vergangenen Wochenende musste die dritte Stufe nicht gezündet werden, und auch am Mittwoch ist nicht anzunehmen, dass die organisierte Eintracht-Fanszene dazu Anlass geben wird. Es ergibt keinen Sinn, die Eskalation auf die Spitze zu treiben, sich gegen die Interessen des eigenen Vereins, der eigenen Mannschaft zu stellen. Andererseits wird es sicher Reaktionen auf das Verhalten und die Kommentare der Verbände und ihrer Führungspersonen geben, die sich nicht immer mit Sachkenntnis und Überblick geäußert hatten. Ob Hopp auch in Frankfurt wieder zur Zielscheibe wird? Festzuhalten ist, dass der Hoffenheimer Mäzen in Frankfurt seit vielen Jahren nicht mehr angefeindet worden ist.

Mehr zum Thema 1/

Auf jeden Fall hat die Frankfurter Fanszene, die sich während der Schweigeminute für den Hanauer Anschlag so vorbildlich verhielt, als sie Störenfriede mit „Nazis raus“ niederbrüllte, wieder die Gelegenheit, ein positives Zeichen zu setzen. Indem sie ihr Recht auf Meinungsäußerung in einer angemessenen Form ausübt. Es ist anzunehmen, dass die Eintracht-Führung ihrer Fanszene deutliche Signale gegeben hat, welche Verhaltensweisen sie von ihr erwartet und welche nicht zu tolerieren sind. Äußern wollte sich zu diesem Thema vor dem Spiel jedoch niemand. Das tat nur Mittelfeldspieler Dominik Kohr am Ende eines Pressegesprächs. Schon im Weggehen begriffen, sagte er, nachdem auch er sich eigentlich raushalten wollte, zu den Spielunterbrechungen des Wochenendes wegen beleidigender und kritischer Transparente: „Wenn ein Farbiger beleidigt wird, passiert nichts. Und bei so etwas wird das Spiel unterbrochen.“

Ein paar Minuten vorher hatte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler noch etwas anderes Bedenkenswertes vor der Begegnung mit Werder Bremen angemerkt: „Im Pokal kann man mit wenigen Siegen viel erreichen. Wir freuen uns auf dieses Spiel.“ Wie schön, wenn manche noch die unschuldigen Aspekte des Fußballs auf sich wirken lassen können.